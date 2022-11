Primeira parcela do décimo terceiro salário tem que ser paga até esta quarta-feira (30)

Termina nesta quarta-feira (30) o prazo legal para o pagamento da primeira parcela do décimo-terceiro salário dos trabalhadores brasileiros, referente ao ano de 2022. A outra metade do valor deve ser paga, no máximo, até o dia 20 de dezembro. Contudo, no que diz respeito aos municípios paraenses, os gestores cumpriram o dever de casa e não deverá haver dificuldades com o pagamento desse benefício.

Segundo a Federação das Associações de Municípios do Pará (Famep), presidida pelo prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, a maior parte das prefeituras fez o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário em julho, antecipando, portanto, os recursos de direito dos trabalhadores. Com isso, agora, só restará o pagamento da parcela final em dezembro. “Foi o que fizemos em Santarém também. Pagamos 40% em junho e os outros 60% serão pagos até 20 de dezembro. A maioria das prefeituras atendidas pela Famep procedeu dessa forma. Os gestores preferiram fazer logo a previsão dos recursos para um prazo antecipado, a fim de não chegar em dezembro com as contas apertadas”, garantiu Nélio Aguiar.

A prefeitura de Belém, por exemplo, antecipou o pagamento referente ao valor de 40% do décimo-terceiro salário dos mais de 26 mil servidores municipais para o mês de abril. Com isso, foram injetados mais de R$ 35 milhões na economia da capital, naquele momento. Já a segunda parcela do décimo está prevista para o dia 15 de dezembro, na maior cidade do Estado.

Em Ananindeua, a prefeitura informou que realizará o pagamento integral do décimo terceiro salário dos mais de 10,5 mil servidores municipais no próximo dia 7 de dezembro. Na cidade, não houve, portanto, antecipação de parte do recurso.

Na região do Marajó, de acordo com informações da Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó (Amam), não há atraso no pagamento do décimo terceiro salário. A maior parte das prefeituras já realizou o pagamento da primeira parcela, principalmente entre os meses de julho e outubro, restando apenas a segunda parte, a ser paga antes de 20 de dezembro.

São Sebastião da Boa Vista, Breves, Salvaterra, Oeiras do Pará, Soure, Portel e Cachoeira do Arari informaram que já depositaram os 50% referentes ao pagamento do décimo-terceiro salário dos servidores municipais nos últimos meses. Ponta de Pedras pagou 60% do décimo e pagará o restante até o dia 20 dezembro. Apenas o município de Muaná, segundo levantamento da Amam, já pagou aos servidores o valor total do décimo terceiro salário, estando livre desse compromisso para o mês de dezembro.