Presidente interino da Fiepa recebe representantes do Sindicerv e Inbepa

O presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), Márcio Maciel, acompanhado do diretor-executivo da Indústria de Bebidas Paraense (Inbepa), Ronaldo Maiorana Júnior, foi recebido pelos presidente e vice-presidente interinos da Federação das Indústrias do Estado Pará (Fiepa), respectivamente, Hélio Melo e Roberto Kataoka. A visita dos representantes do setor cervejeiro ocorreu na última sexta-feira (29.11), na sede da Fiepa.

"Na reunião, os empresários informaram que estão finalizando as tratativas para concluir a filiação do sindicato à Federação das Indústrias do Estado do Pará", informou a Federação.

A Inbepa, é associada ao Sindicerv, que também divulgou o encontro em suas redes sociais, destacando a missão da FIEPA de "contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da indústria paraense".

(Instagram / Fiepa)

Somente o setor cervejeiro gera mais de 28 mil empregos no estado do Pará, entre diretos, indiretos e induzidos, "em uma demonstração da relevância desta indústria para a economia paraense", destacou o Sindicerv.