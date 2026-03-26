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Economia

Prêmio Sebrae reconhece prefeituras empreendedoras no Pará

Serão premiadas prefeituras com trabalhos reconhecidos em nove categorias

O Liberal
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Prêmio evidencia o protagonismo dos municípios na criação de políticas públicas que incentivam o empreendedorismo (Carlos Borges / Divulgação / Sebrae)

Nesta sexta-feira (27), o Sebrae no Pará realiza em Belém a cerimônia de entrega da 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE). A iniciativa reconhece projetos de prefeituras paraenses que impulsionam os pequenos negócios locais.

Nove prefeituras serão premiadas, em cada uma das seguintes categorias: simplificação, sala do empreendedor, compras governamentais, empreendedorismo na escola, inclusão socioprodutiva, turismo e identidade territorial, sustentabilidade e meio ambiente, empreendedorismo rural e gestão Inovadora. 

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Prefeituras de todo o estado passaram a consumir produtos locais com auxílio da entidade privada de serviço social.

As iniciativas municipais devem apresentar resultados alcançados entre junho de 2024 e 28 de novembro de 2025.

Com mais de 20 anos de história, o prêmio se consolida como uma das principais iniciativas de valorização da gestão pública inovadora. Ele evidencia o protagonismo dos municípios na criação de políticas públicas que incentivam o empreendedorismo e o desenvolvimento local.

Durante a premiação, o Sebrae/PA apresentará aos gestores municipais o novo ciclo do programa Cidade Empreendedora. A iniciativa promove transformações econômicas e sociais por meio de ações estratégicas como desburocratização e incentivo ao empreendedorismo nas escolas. O programa busca ainda fortalecer as lideranças locais e ampliar as oportunidades para os pequenos negócios.

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