Prêmio milionário da Mega da Virada atiça os sonhos dos paraenses

Comprar um imóvel e ajudar familiares são alguns dos objetivos das pessoas que sonham acertar os números da Mega da Virada de 2020, em Belém. Na tarde desta segunda-feira (28), em duas casas lotéricas localizadas no bairro da Pedreira, a maioria dos compradores escutados afirmaram ter o hábito de participar do jogo no final de todos os anos. O sorteio será realizado nesta quinta-feira, 31, a partir das 20h, e o vencedor pode levar o montante de, pelo menos, R$ 300 milhões, o que poderia render cerca de R$ 350 mil por mês na poupança..

Os interessados poderão fazer as apostas até as 17h da próxima quinta-feira (31) em casas lotéricas, pelo portal Loterias Online, pelo aplicativo Loterias Caixa para iOs e Android e pelo Internet Banking Caixa, que é exclusivo para correntistas da instituição financeira. A aposta mínima, de seis dezenas, custa R$ 4,50, enquanto a mais cara, de 15 dezenas, custa R$ 22.522,50. Na última Mega da Virada, quatro pessoas dividiram o prêmio de mais de R$ 304 milhões. As dezenas sorteadas foram: 03, 35, 38, 40, 57 e 58.

Caso o apostador opte por jogar uma dezena a mais, o que representa o custo de R$ 31,50, a probabilidade de vencer na Mega da Virada aumenta, sendo agora de uma em 7.151.980. Por fim, quem pagar mais de R$ 22,5 mil na aposta, com 15 dezenas, terá uma chance em 10.003 de acertar todos os números e realizar o sonho de se tornar uma pessoa milionária.

Ajuda à família

O trabalhador autônomo Willicarley Souza Guimarães, de 63 anos, que tem o hábito de participar de jogos em lotéricas todos os dias, afirma que a primeira coisa que pretende fazer, caso vença o concurso deste ano, é buscar a melhor forma de ajudar os familiares e amigos. “É claro que também penso em melhorar a minha casa, em viajar. São muitos sonhos. Mas a principal coisa que penso é que, se eu vencer, não vou vencer sozinho. Quero que meus familiares e amigos também possam ser beneficiados. Ganância não leva ninguém a lugar nenhum”, refletiu.

Pensar nas pessoas mais próximas é também uma característica da pedagoga Tânia Brandão, de 57 anos. Logo após fazer a sua aposta, Tânia destacou que gostaria de ajudar as pessoas mais necessitadas de sua família. “Jogar na Mega da Virada já faz parte do meu fim de ano. Não era algo muito comum pra mim, mas de uns tempos pra cá foi se tornando. A compra de um imóvel é um dos desejos que eu destacaria. O outro seria realmente ajudar a família. Esse foi um ano muito difícil, a gente não pode perder a capacidade de sonhar”, destacou.

Atendente há dez anos de uma das casas lotéricas visitadas na Pedreira, Jean Nobre declarou que a alta de movimento no local em razão da Mega da Virada é algo comum. “Acredito que está seguindo a mesma tendência dos anos anteriores. Talvez, por conta da pandemia, as pessoas estejam ainda mais empolgadas para tentar ganhar o prêmio. Mas ainda bem, pelo menos aqui, todos estão respeitando o distanciamento social e as recomendações de uso de máscara e álcool em gel”, assegurou.

Recorde

O maior prêmio da Mega da Virada foi o de 2017: R$ 306 milhões, conforme atesta a Agência Brasil. À época, 17 apostadores dividiram o dinheiro e receberam R$ 18 milhões, cada um. O último concurso do ano é o único que não acumula. Se ninguém acertar todos os números, o prêmio é dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim sucessivamente até aparecer um ganhador.

A retirada do prêmio pode ser feita em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Porém, no caso de prêmio líquido superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), a retirada só pode ser feita nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos após dois dias da apresentação na agência da Caixa, e o tempo permitido para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio.