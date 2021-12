Prêmio Fornecedores Destaque 2021 ocorre neste sábado (4)

A Associação Paraense de Supermercados (Aspas) irá realizar na noite deste sábado (4) mais uma edição do prêmio Fornecedores Destaque, que celebra a parceria empreendedora entre empresas e redes de supermercado da Grande Belém ao longo do ano. Após uma pausa em 2020, por conta das restrições aos grandes eventos impostas pela pandemia de covid-19, o evento volta para homenagear o trabalho de seis fornecedores e distribuidores: Castelo, Mariza, Dismelo, Ocrim, Frimesa e Unilever.

Segundo Jorge Portugal, que preside a Associação, o objetivo é laurear os empresários do setor, que mesmo diante das dificuldades socioeconômicas de 2020 e 2021, seguiram atendendo os supermercados com o objetivo de não deixar os consumidores paraenses desamparados.

"O prêmio já se tornou tradicional, realizamos desde o início dos anos 90 e sempre em dezembro, ou seja, é também uma uma confraternização dos supermercadistas com os fornecedores que se destacaram durante o ano em que, mais do que nunca, se mostraram grandes parceiros do setor supermercadista. Organizamos tudo com os cuidados necessários para estarmos juntos, estreitar laços, e claro, homenagear estas seis empresas que se destacaram durante o ano nesta parceria, principalmente por elas procurarem junto com a gente, especialmente na questão logística, evitar rupturas", afirma.

A Aspas foi fundada em 1977 e possui 33 associados efetivos. 600 pessoas devem participar do evento, que ocorre no salão nobre da sede campestre da Assembleia Paraense, na avenida Almirante Barroso. O evento é apenas para vacinados com duas doses da vacina contra o novo coronavírus e a lista de convidados foi enviada, segundo Portugal, para a Secretaria Municipal de Saúde.

"Lembro que em 1992, no começo, a premiação era no antigo T1, depois passou a ser realizada em um espaço maior, foram chegando mais pessoas. O prêmio tem história. É uma grande celebração, mas garantimos que será um evento seguro, no qual todos podem ficar tranquilos. Tenho certeza que será um sucesso", afirma.