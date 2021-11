Prefeitura de Altamira abre PSS com 187 vagas

A Prefeitura Municipal de Altamira lançou o edital do novo Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de 187 vagas temporárias e formação e 293 para formação de cadastro reserva. As inscrições seguem até o dia 25 de novembro, exclusivamente, por meio do site da responsável pela seleção, a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), com taxa no valor de R$60.

As oportunidades são para o cargo de agente comunitário de saúde, com reserva de 5% do total de vagas para Pessoas com Deficiência. A remuneração inicial será de R$ 1.550,00 por carga horária semanal de 40 horas de trabalho.

Para o cargo, é exigido que o candidato resida na área da comunidade que pretende atuar, além de ensino médio completo e idade mínima de 18 anos.

O PSS será composto pela etapa de análise de territorialidade de caráter eliminatório; análise documental, de caráter classificatório; prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta de 25 questões, totalizando 25 pontos.

As provas objetivas serão realizadas das 09h às 12h do dia 19 de dezembro, nos locais divulgados entre os dias 17 e 19 de dezembro, no site da Fadesp.

