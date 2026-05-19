Preço dos combustíveis dispara até 19,5% em Belém, aponta Dieese

O preço dos combustíveis registrou forte elevação em Belém entre os meses de janeiro e maio de 2026, aponta uma pesquisa exclusiva divulgada pelo Escritório Regional do Pará do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) nesta segunda-feira (18). O estudo, elaborado com base em dados oficiais da Agência Nacional do Petróleo (ANP), compara a semana de 4 a 10 de janeiro com o período de 10 a 16 de maio. O levantamento revela que o óleo diesel S10 subiu 19,5% e a gasolina comum aumentou 9,5% na capital paraense, impulsionados pela volatilidade do mercado internacional e por especulações desproporcionais na distribuição interna, mesmo sem anúncios recentes de reajustes pela Petrobras.

Conforme os dados sistematizados pelo Dieese/PA, o preço médio do litro da gasolina comum passou de R$ 6,21 para R$ 6,80 em Belém, representando um aumento nominal de R$ 0,59. O óleo diesel S10 registrou a maior elevação do período, subindo de R$ 5,99 para R$ 7,16, o que acarreta uma alta nominal de R$ 1,17 por litro. O etanol também acumulou reajuste na capital, passando de R$ 4,75 para R$ 5,06, com variação de 6,5%. O supervisor técnico do Dieese/PA, Everson Costa, explicou que o cenário é marcado por forte especulação no mercado de comercialização. "Você sai para abastecer, o preço está de um jeito, de repente está de outro, e aí se não pesquisar, você acaba pagando muito caro", detalhou o supervisor técnico.

Consumidor encontra grande variação de preços nos postos de Belém

As análises do órgão apontam que os preços praticados pelos postos de combustíveis de Belém demonstram uma diferença intensa de valores dentro da mesma semana, pressionando o orçamento da população. Na gasolina comum, o menor preço encontrado foi de R$ 6,41 e o maior chegou a R$ 7,49, gerando uma diferença nominal de R$ 1,08 por litro. "Na prática, isso significa que o consumidor pode pagar cerca de 16,8% a mais dependendo do posto escolhido para abastecimento", apontou a análise divulgada pelo Dieese/PA. No caso do etanol, os valores oscilaram entre R$ 4,68 e R$ 5,39, estabelecendo uma variação de 15,2% entre o estabelecimento mais barato e o mais caro. Já o óleo diesel S10 apresentou a menor dispersão de preços, com valores entre R$ 7,08 e R$ 7,39 por litro.

O levantamento revela que o óleo diesel S10 subiu 19,5% e a gasolina comum aumentou 9,5% na capital paraense, comparando a semana de 4 a 10 de janeiro com o período de 10 a 16 de maio (Wagner Santana / O Liberal)

Motoristas adotam estratégias e mudam hábitos na capital

A oscilação constante e os patamares elevados modificam a rotina de quem precisa abastecer na capital paraense, exigindo pesquisas frequentes para evitar prejuízos. O empresário Paulo Campos, de 65 anos, utiliza etanol e relata gastar R$ 300 por semana, somando R$ 1.200 ao final de cada mês com o veículo. "Aqui pelo centro, você tá encontrando o litro a R$ 5,39; é muito mais caro. Se você for pra BR-316 [na região metropolitana de Belém], é muito mais barato pra lá", afirma o empresário. Campos também se queixa da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

"Pra completar, o nosso ICMS. É um absurdo tu pagar 19% aqui no estado do Pará e não ter benefício de nada", declara o consumidor.

Paulo Campos, 65, empresário (Wagner Santana / O Liberal)

Outros motoristas optam por deixar o carro na garagem ou substituir o meio de transporte para diminuir os impactos financeiros cotidianos. O motorista Idevaldo Lopes, de 38 anos, abastece com gasolina e detalha que antes dos aumentos gastava entre R$ 300 e R$ 400 por semana, teto que já foi superado atualmente.

"Quase não tô mais andando de carro, porque já passa de R$ 400 por semana. Complicado esse preço", desabafa o condutor.

Como alternativa, Lopes utiliza uma motocicleta leve, do modelo Biz, para otimizar o rendimento do combustível, embora aponte dificuldades de circulação no atual período de inverno amazônico. O motorista, que reside no município de Paragominas e viaja regularmente para Belém, destaca que a situação de alta atinge todo o estado.

Idevaldo Lopes, 38, motorista (Wagner Santana / O Liberal)

Evolução dos preços médios (janeiro vs. maio de 2026)

Óleo diesel S10 : aumentou de R$ 5,99 para R$ 7,16 (alta de 19,5% / +R$ 1,17)

: aumentou de R$ 5,99 para R$ 7,16 (alta de 19,5% / +R$ 1,17) Gasolina comum : aumentou de R$ 6,21 para R$ 6,80 (alta de 9,5% / +R$ 0,59)

: aumentou de R$ 6,21 para R$ 6,80 (alta de 9,5% / +R$ 0,59) Etanol: aumentou de R$ 4,75 para R$ 5,06 (alta de 6,5% / +R$ 0,31)

Variação de preços nos postos (semana de 10 a 16 de maio)

Gasolina comum : preço mínimo de R$ 6,41 e máximo de R$ 7,49 (diferença de 16,8% / R$ 1,08)

: preço mínimo de R$ 6,41 e máximo de R$ 7,49 (diferença de 16,8% / R$ 1,08) Etanol : preço mínimo de R$ 4,68 e máximo de R$ 5,39 (diferença de 15,2% / R$ 0,71)

: preço mínimo de R$ 4,68 e máximo de R$ 5,39 (diferença de 15,2% / R$ 0,71) Óleo diesel S10: preço mínimo de R$ 7,08 e máximo de R$ 7,39 (diferença de 4,4% / R$ 0,31)