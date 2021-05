Preço do gás de cozinha tem aumento de 14% entre janeiro e abril em Belém

O preço do gás de cozinha consumido pelos paraenses teve aumento de cerca de 14% entre janeiro e abril. Já nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado no valor do produto alcançou quase 30%. É o que informa levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Pará (Dieese-PA) publicado na terça-feira (18).

O botijão de 13 quilos do gás de cozinha comercializado nos pontos de venda de Belém, em abril deste ano, custou, em média, R$ 91,45. Em comparação com o preço médio praticado em abril do ano passado, que foi de R$ 71,36, houve aumento de 28,15% no acumulado do ano.

Entre março e abril, a alta do produto foi de 1,94%, já que o preço passou de R$ 89,71 para R$ 91,45. Por outro lado, contando a trajetória de janeiro a abril, a alta foi de 14,15%. Em janeiro, o preço médio encontrado pelos consumidores foi de R$ 82,94 e em, abril, como já registrado, passou a ser de R$ 91,45. Entre os dois meses, em março, o valor era de R$ 89,71.

Ainda segundo as análises do Dieese-PA, em termos de impacto, até o mês passado, quem ganhava em Belém até um salário mínimo (R$ 1.100,00) tinha um impacto nas finanças em torno de 8,31%, por mês, na compra de um botijão de gás de cozinha de 13 quilos.