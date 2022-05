Preço do etanol dispara no Pará em abril

O estado do Pará tem o sexto etanol mais caro do Brasil, segundo estudo do Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos e Estatística (Dieese) do Pará. A média do litro do combustível estava custando R$4,70 em abril de 2021 e chegou ao mês de dezembro custando R$6,17. Em janeiro de 2022, o preço recuou para R$6,14 e em março foi comercializado por R$6. Em abril, porém, o preço disparou para R$6,19. Em apenas 12 meses, portanto, o reajuste acumulado no preço médio do litro do etanol no Pará alcançou 31,59% contra uma inflação estimada em torno de 12% no país.

Os únicos estados brasileiros que cobraram mais caro pelo litro do etanol em abril de 2022 foram o Rio Grande do Sul (R$6,48), o Amapá (R$ 6,44) e o Rio de Janeiro (R$ 6,36); Roraima (R$ 6,23) e Santa Catarina (R$ 6,21). A pesquisa divulgada pela entidade é feita a partir da base de dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e também comparou os preços do litro de etanol comercializado em postos de combustíveis de Belém em outros municípios do Pará. Na capital paraense, por exemplo, o litro do etanol voltou a ficar mais caro em abril de 2022, comercializado em média ao custo de R$ 6,24 e com preços variando entre R$ 5,88 até R$ 6,74.

Ainda segundo o Dieese, entre os municípios paraenses, Conceição do Araguaia foi a cidade que em média comercializou o litro de etanol mais caro, custando R$ 7,20. Logo em segundo lugar aparece a cidade de Santarém, no oeste paraense, com o preço médio de R$ 6,92.. Completam a lista os municípios de Parauapebas (R$6,74), Itaituba (R$ 6,35), Xinguara (R$ 6,29), Marabá (R$ 6,24), Castanhal(R$ 6,14), Redenção (R$ 6,10), Ananindeua (R$ 5,92) e Abaetetuba (R$ 5,819).

Um estudo da ANP divulgado em abril mostra que, atualmente, em nenhum dos estados é mais vantajoso abastecer com etanol. O cálculo é feito considerando que o biocombustível tem, em média, 70% do poder calorífico da gasolina. Ou seja, basta multiplicar o valor do litro da gasolina por 0,7. Se o resultado for menor que o do litro do etanol, é melhor abastecer com gasolina. Se for maior, o etanol é a melhor opção. O combustível, porém, é menos poluente e danoso ao ambiente do que a gasolina. Um estudo da Organização das Nações Unidas atesta que o uso dele, em substituição a gasolina, diminuiria em 73,3% as emissões de carbono por ano.