Preço do diesel fica 9% mais caro a partir desta terça-feira

A Petrobras anunciou um reajuste de 8,87% no preço do diesel nas refinarias da empresa a partir desta terça-feira (10). Sendo assim, o valor do combustível para as distribuidoras sobe de R$ 4,51 para R$ 4,91 por litro. Os preços de gasolina e do gás de cozinha, no entanto, não terão aumentos. O último aumento no diesel promovido pela estatal ocorreu no dia 11 de março. Na ocasião, de 24,9%.

"Os estoques globais estão reduzidos e abaixo das mínimas sazonais dos últimos cinco anos nas principais regiões supridoras", justifica a empresa. Na semana passada, a Petrobras reportou lucro líquido de R$ 44,56 bilhões referentes ao primeiro trimestre, uma disparada ante o valor de R$ 1,167 bilhão obtido um ano antes, segundo o UOL informou baseado no balanço financeiro divulgado pela empresa. A alta do preço do barril do petróleo, devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia, impulsionou os números da empresa.