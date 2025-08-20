Preço da cesta básica diminui pelo segundo mês, em Belém

O preço da alimentação básica em Belém registrou um recuo pelo segundo mês seguido, com uma redução de 1,81% entre os meses de junho e julho, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA). O custo atual da cesta básica na capital paraense está em R$ 696,23, o que ainda compromete quase metade do atual salário mínimo, ajustado em R$ 1.518,00. Entre os alimentos com as reduções mais expressivas na variação mensal registradas estão: leite, arroz, café e carne.

De todos os doze produtos essenciais da cesta, o estudo aponta que a maioria apresentou reduções, com destaque para o leite com queda de 4,15%, seguido do arroz (3,81%), café (3,35%) e carne (2,91%). A única exceção identificada foi no preço do pão, com uma alta de 0,12% no último mês. Os preços médios de cada um deles seguem o mesmo movimento, com a redução mais expressiva no café, que saiu de R$ 75,42 para R$ 72,89.

Até o mês de junho, os custos com a cesta básica eram de R$ 709,04, o que, segundo o Dieese, mesmo com a redução mais recente, ainda representa um custo elevado para o custo médio de uma família paraense. Em um grupo de quatro pessoas a entidade estima que seria necessário R$ 2.088,69, ou aproximadamente 1,37 salários, com base no mínimo atual.

Apesar da redução mensal em julho, a pesquisa também aponta uma alta de 4,57% na variação do acumulado deste ano, que compreende o período de janeiro a julho. Esse percentual ainda supera o valor da inflação, calculado em 3,30%. Quando considerado o desempenho anual, os produtos também registraram alta nos preços, com destaque para o café com um reajuste acumulado de 45,72%, seguido do tomate (32,32%) e Pão (8,75%).

Em contrapartida, há os produtos com recuo mesmo na análise do ano, entre eles: arroz (24,46%), óleo de soja (12,88%), feijão (10,49%), açúcar (2,99%), carne bovina (1,40%), farinha de mandioca (1,20%) e o Leite (1,10%).

VEJA MAIS

Confira os preços de cada alimento em julho (Kg, L ou Dúzia)

Leite - R$ 8,09

Arroz - R$ 5,56

Café - R$ 72,89

Carne - R$ 40,06

Feijão - R$ 5,46

Farinha - R$ 10,69

Tomate - R$ 9,58

Óleo - R$ 8,39

Banana - R$ 10,28

Açúcar - R$ 5,51

Manteiga - R$ 65,35

Pão - R$ 17,15

Fonte: Dieese-PA e Conab