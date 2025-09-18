Precisando quitar as dívidas? Confira 5 dicas para sair do vermelho até o final do ano

Imagine o cenário em que você vai comprar algo específico em uma loja, mas acaba sendo instigado(a) a levar outros produtos para casa. Então, você vai se enchendo de sacolas e, quando finalmente para analisar suas mercadorias, percebe que comprou muito mais do que pode pagar na fatura do cartão de crédito. Ao final, você também acaba compreendendo que se endividou mais uma vez.

No Brasil, cenários como esses são extremamente comuns entre os cidadãos que não costumam equilibrar bem as suas finanças pessoais e terminam o mês com a conta bancária no vermelho. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito (CNDL/SPC Brasil), o Brasil registrou, por exemplo, 71,28 milhões de pessoas inadimplentes apenas em junho de 2025.

Confira 5 dicas para sair do vermelho até dezembro:

Em entrevista ao Correio Braziliense, a economista e coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Santa Marcelina, Enivalda Alves da Silva Pina, preparou uma lista com algumas dicas para incentivar as pessoas a conseguirem quitar as suas dívidas e a recuperar o equilíbrio econômico. Confira quais são elas!

Organize as suas dívidas

O primeiro passo para conseguir quitar todas as dívidas é fazer um mapeamento geral. “É essencial mapear todas as dívidas, ou seja, valores, prazos, juros, além das fontes de renda e despesas fixas e variáveis. Isso permite entender o tamanho do problema e montar um orçamento realista”, explica a economista Enivalda.

Inicie com hábitos simples

Dar um passo de cada vez é fundamental para que você não acabe desistindo no meio do caminho. Para isso, inicie o planejamento de organização financeira adotando algumas práticas, como por exemplo: anote todos os gastos, negocie suas dívidas, evite o uso excessivo do cartão de crédito e busque aprender mais sobre educação financeira.

Tenha disciplina e constância

Conforme você for praticando os hábitos simples, tenha em mente que também é preciso ter muita disciplina e constância para acabar não desistindo de suas metas pessoais. “Renegociar dívidas, cortar gastos não essenciais, gerar renda extra e focar as dívidas com juros mais altos são ações que têm efeito direto. Pode parecer pouco no início, mas a consistência muda tudo”, revela Enivalda.

Priorize o pagamento das dívidas

Tente priorizar o pagamento das dívidas, sem deixar com que falte dinheiro para compras básicas, como alimentação, aluguel, água, gás e outros serviços considerados essenciais para a residência. “O ideal é não ultrapassar 30% da renda líquida com o pagamento de parcelas. Negociar acordos com prazos mais longos e juros mais baixos é sempre melhor do que deixar acumular ou recorrer ao crédito caro”, realça.

Tenha cuidado com o cheque especial

O cheque especial pode ajudar uma vez ou outra, mas se for utilizado todos os meses, pode trazer diversos prejuízos à sua situação financeira. “Não use o cheque especial nem pague apenas o mínimo do cartão de crédito. Isso é armadilha. Também não adianta pegar empréstimos mais caros para pagar outras dívidas. Só vale a pena se for um crédito com juros significativamente menores e com planejamento”, finaliza a economista.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)