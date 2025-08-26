Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Brasileiros gastaram, em 2025, mais de R$ 160 por mês em apostas, diz governo

Relatório aponta que 17,7 milhões apostaram no 1º semestre; empresas faturaram R$ 17,4 bilhões e governo arrecadou R$ 3,8 bilhões

O Liberal
fonte

Dinheiro (Divulgação)

Os brasileiros que apostaram em plataformas reguladas no primeiro semestre de 2025 gastaram, em média, R$ 164 por mês. A informação consta no relatório da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA‑MF), divulgado nesta terça-feira (26), com dados consolidados sobre os primeiros meses de operação do mercado regulado no país.

De janeiro a junho, 17,7 milhões de pessoas realizaram apostas em empresas autorizadas. A receita bruta total — que corresponde ao total de apostas subtraído dos prêmios pagos — foi de R$ 17,4 bilhões. O valor médio por usuário foi calculado com base nesse montante.

Perfil dos apostadores e arrecadação do governo

Segundo o relatório, 71% dos apostadores são homens e 28,9% mulheres, em sua maioria com idade entre 18 e 40 anos. Atualmente, 78 empresas estão autorizadas a operar sob monitoramento da SPA.

No mesmo período, o governo federal arrecadou R$ 3,8 bilhões com tributos como IRPJ, CSLL, PIS/Cofins e contribuição previdenciária. Também foram destinados R$ 2,14 bilhões para áreas sociais, conforme previsto na Lei 14.790/23, o equivalente a 12% do faturamento.

Esporte e turismo lideram destinação de recursos

Do total arrecadado com as destinações sociais:

  • R$ 767 milhões foram para o setor de esportes;
  • R$ 601 milhões para o turismo;
  • R$ 290 milhões para a segurança pública.

Fiscalização fecha sites e perfis de apostas irregulares

Desde outubro de 2024, quando o governo intensificou a fiscalização sobre o mercado irregular de apostas, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) retirou do ar 15.463 páginas de sites não autorizados.

O relatório também aponta que contas bancárias de 45 empresas que operavam sem autorização foram encerradas. Em relação à publicidade ilegal nas redes sociais, foram finalizados 120 processos, que resultaram na remoção de 112 páginas de influenciadores e 146 publicações.

