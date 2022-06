Pré-inscrições para participar da Feira do Artesanato do Círio estão abertas; veja critérios

Os artesãos interessados em participar da Feira de Artesanato do Círio (FAC) deste ano devem fazer uma pré-inscrição até a próxima sexta-feira (24), nas agências de negócios do Sebrae em Belém e mais 12 municípios do interior. Rubens Magno, diretor-superintendente da Instituição no Pará, explica que com o momento de retomada econômica, após a fase mais grave da pandemia da covid-19, a expectativa é de um aumento de cerca de 20% no faturamento e número de visitantes, no evento deste ano.

Para a edição de 2022, o Sebrae espera mais de 50 mil visitantes e cerca de 600 mil em negócio gerados. “Muitos desses artesãos têm grande parte do seu faturamento do ano nessa feira”, ressalta Rubens. Ele observa que, neste ano, a Instituição fez 50 anos no Brasil e, no Pará, já são 48 anos de atuação. “O Sebrae vem incentivando, há muitos anos, o artesanato como fonte de renda para essas pessoas. A gente investe em feiras do artesanato há mais de 30 anos, mas nós faremos a 10ª edição dessa feira. É um ano emblemático pra gente, além de ser uma data emblemática, é um processo de retomada”, declarou Magno.

Quem pode participar?

A Feira de Artesanato do Círio (FAC) conta com a participação de artesãos formalizados ou com a Carteira do Programa de Artesanato Brasileiro (PAB) ou de associações formalizadas. associações formalizadas.

Como fazer a pré-inscrição?

As pré-inscrições estão sendo realizadas nas Agências de Negócios do Sebrae nos municípios de Abaetetuba, Altamira, Belém, Breves, Capanema, Castanhal, Itaituba, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Soure e Santarém, das 8h às 12h. Para mais informações, o artesão interessado por entrar em contato pelo número 0800 570 0800.

Documentos - No ato da pré-inscrição, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, além de 2 a 4 exemplares do produto que deseja expor no evento, com Tag (identificação de área) e embalagens, e comprovante de formalização ou a carteira do PAB.

Como será a seleção?

As peças apresentadas pelos artesãos que fizeram a pré-inscrição passarão por uma curadoria, que ocorrerá entre os dias 04 e 07 de julho, cujo resultado será divulgado dia 18 de julho, e levará em consideração sete critérios: qualidade, inovação, originalidade, agregação de valor, acabamento, uso da tag e qualidade de embalagens.

“Nós estamos nesse processo de pré-inscrição, que consiste na vinda dos empreendedores nas bases do Sebrae, para apresentação do seu produto, com embalagem e a etiqueta falando um pouco sobre o produto. Vão ser feitas fotos desse produto, para nós fazermos uma curadoria com pessoas especializadas no assunto, com pessoas que entendem de arte, de artesanato”, explica Rubens Magno.

Quem passar pela curadoria terá de 18 a 21 de julho para efetivar a inscrição no evento.

Quando a FAC será realizada?

A décima edição da FAC ocorrerá entre os dias 5 e 11 de outubro, no Parque Urbano Belém Porto Futuro. De acordo com o Sebrae, o objetivo da iniciativa é incentivar a cultura e promover o trabalho de artesãos paraenses, gerando oportunidades de venda durante e após a Feira.

A Feira faz parte de um trabalho realizado pelo Sebrae há mais de três décadas, no período da festividade do Círio de Nazaré, época favorável a bons negócios aos artesãos paraenses. Ela é resultado da fusão, há dez anos, de duas iniciativas: A Feira do Miriti, específica do artesanato de Miriti, atividade tradicional do município de Abaetetuba; e a Feira do Círio, que reunia o artesanato de outras tipologias, produzido em vários municípios paraenses.