Prazo para renovação de financiamento do Fies é prorrogado pelo FNDE

Os estudantes têm até o dia 30 de abril para fazer os aditamentos de dilatação de transferência dos contratos de financiamentos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que foram concedidos até o segundo semestre de 2017 e referentes ao primeiro semestre deste ano. O novo prazo foi prorrogado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e estipulado em portaria publicada hoje, no Diário Oficial da União. As informações são da Agência Brasil.

O novo prazo vale para transferência integral de curso ou de instituição de ensino, além de solicitação de ampliação do prazo de utilização do financiamento, referente ao primeiro semestre de 2022.

O processo deve ser realizado por meio do Sistema Informatizado do Fies (SisFies), que está disponível na página do Ministério da Educação.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)