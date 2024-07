Pratos custam até R$ 480 em restaurantes da praia do Atalaia, em Salinas

Os preços mais elevados em restaurantes durante as férias de julho deste ano não surpreendem donos de estabelecimentos e consumidores, mas ainda pesam no bolso. Apesar de já estar acostumado com o aumento sobre o preço de insumos nesse período do ano, devido a alta demanda, o sócio proprietário de um dos restaurantes na praia do Atalaia, no município de Salinas, nordeste paraense, Rodrigo Carvalho, relata que nos dois anos de existência do seu empreendimento, a alta se superou a cada ano. O proprietário também lamenta que os clientes acabam pagando mais caro, mas defende que a única solução para manter a sua margem de lucro é seguir os reajustes e repassar os novos preços aos consumidores.

“Nós sofremos esse impacto, esse aumento de preço, que às vezes a gente chega até achar que é abusivo, e o cliente acaba tendo que pagar esse preço, às vezes os clientes não conseguem entender, o cardápio é um pouco mais caro, mas isso é reflexo realmente dos insumos que chegam e a gente que trabalha com produtos de qualidade e paga um preço por isso, então, esse preço está sendo repassado de uma forma que eu acho que é até desnecessária”, lamenta o proprietário.

A reportagem de O Liberal realizou um levantamento em alguns restaurantes da praia do Atalaia, onde os preços dos pratos variam de R$ 50 a R$ 480. Os valores sofrem influência de acordo com a quantidade ofertada e ingredientes utilizados. No caso das bebidas, os valores ficam entre R$ 12 a R$ 75, dependendo da marca e da quantidade.

Na tentativa de baratear o preço e contornar esse problema, Carvalho busca comprar insumos como alimentos e bebidas para abastecer o restaurante fora da região de salinas, recorrendo à capital, mas principalmente aos interiores. Segundo ele, faz isso para conseguir repassar um preço melhor ao cliente, sem que o estabelecimento também saia prejudicado durante as temporadas de baixa demanda, onde o fluxo menor de visitantes obriga a maioria dos proprietários a reduzir os preços. O representante esclarece que os insumos “vem da própria Belém, de Castanhal e de outros interiores do estado, mas em Salinas mesmo, realmente os produtos estão com um preço bem elevado”.

Restaurantes afirmam que também enfrentam reajustes e precisam repassar os novos preços aos consumidores (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Consumidores tentam driblar os preços

Em comparação com o ano anterior, alguns consumidores também sentem um impacto maior nessas férias e buscam alternativas. Frequentadora de Salinas há mais de 15 anos, a autônoma, Tatiane Souza, 37, explica que também percebe um aumento recorrente nesse período, assim como uma crescente no passar dos anos. Para driblar os valores e pesar menos no bolso, conta que a solução mais viável foi passar a pagar o mínimo de produtos ou serviços possível para escapar dos preços exorbitantes na praia.

A veranista destacou que optou por levar cerveja, refrigerante, água e comida por sua conta para a praia, pagando no local apenas a barraca. Ainda pontua que na comparação de preços desse ano com o anterior, 2023, produtos comuns como bebidas estavam mais baratos, mesmo para um período de alta demanda. “Ano passado era muito mais em conta, o refrigerante custava em torno de R$ 12 e agora está por R$ 17. A comida aumentou em torno de uns 20%”, afirma.