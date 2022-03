Porto em Miramar é arrendado e negócio que vai injetar R$ 129 milhões em 20 anos

O Governo Federal, por meio do Ministério da Infraestrutura e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), assina nesta quarta-feira (30) o contrato de arrendamento com Transpetro para arrendamento da área BEL09, localizada no Terminal Petroquímico de Miramar, no Porto de Belém (PA). Estão previstos R$ 129 milhões de investimentos pelos próximos 20 anos.

A área é destinada à implantação de empreendimento para movimentação e armazenagem de granéis líquidos. As atividades projetadas para o arrendamento envolvem movimentação e armazenagem de granéis líquidos combustíveis, incluindo gasolina C, etanol anidro e hidratado, óleo combustível, diesel, biodiesel e querosene de aviação, bem como movimentação e armazenagem de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). A superfície total da área é de 43.364 metros quadrados.

Além do terminal BEL09, já foram leiloadas no Porto de Belém as áreas BEL02A, BEL02B, BEL04 e a BEL08. Juntas, elas representam mais R$ 166 milhões em investimentos durante a duração dos contratos para movimentação e armazenagem de granéis líquidos, especialmente combustíveis.