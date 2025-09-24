Por que encomendas demoram a chegar no Pará? Entenda
Novas estratégias logísticas estão sendo adotadas para reduzir atrasos nas entregas no Norte
Já fez um pedido online que levou semanas, ou até meses, para chegar? Essa demora tem explicação. Produtos de e-commerce costumam levar mais tempo para chegar à região Norte, mas soluções recentes prometem melhorar a situação, especialmente de Belém.
Em entrevista ao O Liberal, Patrícia Bello, diretora de cargas da GOLLOG, explicou os desafios de logística para o Pará e detalhou como a parceria com o Mercado Livre busca reduzir atrasos. Ela também participou do painel Operações Multimodais que trazem eficiência para o e-commerce, no Mercado Livre Experience 2025, realizado nesta quarta-feira (24/9).
Por que as encomendas demoram tanto para chegar em Belém?
De acordo com Patrícia Bello, o principal motivo para os atrasos é o alto volume de entregas e a complexidade do transporte até a região Norte. Muitas encomendas passam por várias etapas antes de chegar ao destino final, combinando transporte aéreo e terrestre.
Cidades mais distantes das instalações de origem apresentam tempos de entrega mais longos, especialmente quando dependem da rede terrestre, que inclui estradas e balsas. Atualmente, cerca de 28% do volume logístico do Mercado Livre está nessas cidades, incluindo Belém.
Além disso, a região Norte e Nordeste já representam mais de 50% do e-commerce brasileiro, aumentando ainda mais a demanda por entregas rápidas. “Quanto mais consumidores, mais encomendas você tem para entregar. A logística é de volume. Se tivéssemos um caminhão cheio saindo de São Paulo para Belém, sem considerar as paradas intermediárias, ele não seria melhor do que o que tem o rodoviário ou a balsa. É o complemento dessas duas coisas, da eficiência do transporte e do crescimento do consumo online.” afirma a diretora da GOLLOG.
Como pode ser mais rápida?
Para reduzir os atrasos, a GOLLOG, em parceria com o Mercado Livre, aumentou o número de frotas aéreas, garantindo voos diários para as regiões menos acessíveis. Essa estratégia ajuda a transportar o volume de encomendas de forma mais ágil, reduzindo a dependência exclusiva do transporte rodoviário e das paradas intermediárias.
Segundo a diretora, a combinação entre transporte aéreo eficiente e logística terrestre bem planejada é fundamental para atender à crescente demanda do consumidor na região Norte. A iniciativa busca não apenas acelerar a entrega, mas também oferecer uma experiência de compra mais confiável para os clientes.
"A região Norte está crescendo muito. Meu background é comércio, então há anos eu acompanho comportamento de compra e a gente vê o fim da demanda. É uma região bem funcionando, que vem consumindo de uma forma eficiente, cada vez mais online, e aí começa a agregar esse comportamento do consumidor, da necessidade de uma entrega rápida, de ter a pontualidade na entrega, de ter uma promessa que seja digna de prazo.”
