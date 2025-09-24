Por que encomendas demoram a chegar no Pará? Entenda

Já fez um pedido online que levou semanas, ou até meses, para chegar? Essa demora tem explicação. Produtos de e-commerce costumam levar mais tempo para chegar à região Norte, mas soluções recentes prometem melhorar a situação, especialmente de Belém.

Em entrevista ao O Liberal, Patrícia Bello, diretora de cargas da GOLLOG, explicou os desafios de logística para o Pará e detalhou como a parceria com o Mercado Livre busca reduzir atrasos. Ela também participou do painel Operações Multimodais que trazem eficiência para o e-commerce, no Mercado Livre Experience 2025, realizado nesta quarta-feira (24/9).

Por que as encomendas demoram tanto para chegar em Belém?

De acordo com Patrícia Bello, o principal motivo para os atrasos é o alto volume de entregas e a complexidade do transporte até a região Norte. Muitas encomendas passam por várias etapas antes de chegar ao destino final, combinando transporte aéreo e terrestre.

Cidades mais distantes das instalações de origem apresentam tempos de entrega mais longos, especialmente quando dependem da rede terrestre, que inclui estradas e balsas. Atualmente, cerca de 28% do volume logístico do Mercado Livre está nessas cidades, incluindo Belém.

Além disso, a região Norte e Nordeste já representam mais de 50% do e-commerce brasileiro, aumentando ainda mais a demanda por entregas rápidas. “Quanto mais consumidores, mais encomendas você tem para entregar. A logística é de volume. Se tivéssemos um caminhão cheio saindo de São Paulo para Belém, sem considerar as paradas intermediárias, ele não seria melhor do que o que tem o rodoviário ou a balsa. É o complemento dessas duas coisas, da eficiência do transporte e do crescimento do consumo online.” afirma a diretora da GOLLOG.

Como pode ser mais rápida?

Para reduzir os atrasos, a GOLLOG, em parceria com o Mercado Livre, aumentou o número de frotas aéreas, garantindo voos diários para as regiões menos acessíveis. Essa estratégia ajuda a transportar o volume de encomendas de forma mais ágil, reduzindo a dependência exclusiva do transporte rodoviário e das paradas intermediárias.

Segundo a diretora, a combinação entre transporte aéreo eficiente e logística terrestre bem planejada é fundamental para atender à crescente demanda do consumidor na região Norte. A iniciativa busca não apenas acelerar a entrega, mas também oferecer uma experiência de compra mais confiável para os clientes.

"A região Norte está crescendo muito. Meu background é comércio, então há anos eu acompanho comportamento de compra e a gente vê o fim da demanda. É uma região bem funcionando, que vem consumindo de uma forma eficiente, cada vez mais online, e aí começa a agregar esse comportamento do consumidor, da necessidade de uma entrega rápida, de ter a pontualidade na entrega, de ter uma promessa que seja digna de prazo.”