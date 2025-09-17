Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Competitividade: Breves Moju e Itaituba são as três últimas cidades em ranking brasileiro

Estudo avalia a qualidade da administração pública de cidades acima de 80 mil habitantes

O Liberal
fonte

Municípios do Pará ocupam exatamente os últimos três lugares de ranking nacional que avalia qualidade da administração pública (Foto: Bruno Cecim / Agência Pará)

Os rankings do Centro de Liderança Pública (CLP), organização que avalia a qualidade da gestão pública no Brasil, apontam Breves, na Ilha do Marajó; Moju, no nordeste estadual; e Itaituba no sudoeste paraense, nas últimas três posições no levantamento nacional. As regiões sul e sudeste do país têm as cidades mais competitivas. 

O ranking destaca o desempenho de 418 municípios brasileiros, o que equivale a 7,5% do universo total de 5.570 municípios do país, conforme a estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Do total dos 418 municípios analisados, Breves é o antepenúltimo da lista (416ª posição), seguido por Moju (417ª posição), e Itaituba é o último município colocado, na incômoda 418ª posição.

Estudo analisa cidades acima de 80 mil habitantes

A 6ª Edição do ranking, divulgada em agosto deste ano, focou em municípios brasileiros, em todo o país, com população acima de 80 mil habitantes, conforme aponta o IBGE, a partir dos dados mais recentes de 2024.

De acordo com o Centro de Liderança Pública, foram avaliadas três dimensões da administração pública municipal: as instituições, com enfoque na sustentabilidade fiscal e no funcionamento da máquina pública; a sociedade, a partir da capacidade de acesso e qualidade das áreas da saúde e educação, segurança, saneamento e meio ambiente; e por fim foi analisada a economia local, considerando fatores como a inovação e o dinamismo econômico, capital humano e telecomunicações.

Conforme a análise do CLP, Breves, Moju e Itaituba têm os piores desempenhos entre os municípios brasileiros com as colocações mais desfavoráveis em todas as dimensões avaliadas. 

O Pará, no entanto, apresenta boas avaliações, a partir dos municípios Canaã dos Carajás, no sudeste estadual, e de Barcarena (279ª colocação), na região metropolitana de Belém. As duas cidades se destacam na dimensão de sustentabilidade fiscal, ocupando a 2ª e 3ª colocação, somente atrás apenas da cidade de São Paulo.

A capital, Belém, consta na 236ª colocação; Parauapebas, 269ª colocação, Ananindeua, 338ª colocação; Santarém, 340ª colocação; Paragominas, 350ª colocação; Bragança, 374ª colocação, só para dar alguns dos principais municípios estaduais.  

Confira o ranking nacional de 2025:

Breves, no Marajó, recuou 13 posições no ranking geral e aparece na terceira colocação mais baixa, principalmente por ocupar a última posição na dimensão economia;

Sociedade: 413ª colocação, queda de 11 posições

Instituições: 413ª colocação, perda de 4 posições

Economia: 418ª colocação, queda de 22 posições.

Moju, também recuou 13 posições no ranking geral. O município tem desempenho ruim nas três dimensões:

Sociedade: 417ª colocação, queda de 14 posições

Instituições: 398ª colocação, avanço de 6 posições

Economia: 417ª colocação, queda de 14 posições

Itaituba: o último, na 418 colocação, recuou 16 posições no ranking geral, em relação a 2024.

Sociedade: 418ª colocação, queda de 14 posições

Instituições: 412ª colocação, queda de 69 posições

Economia: 408ª colocação, queda de 18 posições.

Fonte: Centro de Liderança Pública (CLP).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ecomomia

Verão Amazônia aquece venda de sorvetes e picolés em Belém

O aumento nas vendas de sorvetes e picolés gera impactos positivos em toda a cadeia produtiva

17.09.25 7h30

Economia

Competitividade: Breves Moju e Itaituba são as três últimas cidades em ranking brasileiro

Estudo avalia a qualidade da administração pública de cidades acima de 80 mil habitantes

17.09.25 6h30

DIREITOS TRABALHISTAS

Mais de 5 mil trabalhadores domésticos no Pará têm FGTS irregular

Especialista em direito do trabalho explica os impactos e riscos da situação não regular

16.09.25 19h08

MERCADO

Veja quais são as espécies de peixe mais baratas em Belém em setembro

Levantamento do Dieese mostra queda no preço do pescado em Belém pelo quarto mês seguido

16.09.25 17h38

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

VOZ FEMININA

Mulheres Inspiradoras lança Hub COP30 e abre inscrições para programa de mentoria

Iniciativa vai certificar mulheres empreendedoras da Amazônia e promover conexões com lideranças femininas nacionais e internacionais em sustentabilidade e inovação

14.09.25 6h15

Economia

Semas inscreve para Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 31 vagas

Inscrições são online e gratuitas até o dia 11 de setembro

09.09.25 19h14

ADAPTAÇÃO

Reforma Tributária muda regras de aluguéis em 2026 e exige planejamento de proprietários; entenda

Proprietários com mais de três imóveis ou renda anual acima de R$ 240 mil serão os principais afetados, alerta especialista

03.09.25 14h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda