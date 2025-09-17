Construtora estreia em Belém com lançamento de 720 unidades na Mário Covas

O empreendimento Village Natureza com 720 unidades para pessoas com renda a partir de R$ 3 mil, foi lançado na noite desta quarta-feira (17), em Belém. O lançamento movimentou o mercado imobiliário da capital paraense, com a presença de engenheiros civis, corretores de imóveis, representantes de imobiliárias e de instituições financeiras, entre outros profissionais.

Diretor regional da Canopus Construções, Lucas Bastos destacou a escolha da cidade pela construtora. “Belém tem um mercado pujante. Para nós, da Canopus, é uma regional que sempre nos encantou”, disse ele.

Planta inteligente cria apartamentos espaçosos, diz diretor

Lucas Bastos ressaltou que as 720 unidades do empreendimento, que marca a estreia da construtora em Belém, seguem o método de construção desenvolvido pela empresa. “Os apartamentos vão ter uma planta inteligente, quem entra no apartamento da Canopus, vê o quanto ele é espaçoso. As plantas são bem planejadas para garantir conforto, o cliente aproveita cada espaço disponibilizado”, observou.

A Canopus tem 50 anos de mercado, e já está presente em 10 estados. É considerada a maior construtora do nordeste e chega à região Norte, através do Pará. “Nós somos especialistas em Minha Casa, Minha Vida, para pessoas com renda a partir de R$ 3 mil. Os apartamentos têm dois quartos, 50% das unidades com suíte reversível e varanda e 50% das unidades com varanda. São dois elevadores por torre e duas plantas com 43,5 metros quadrados e 42,16 metros quadrados”, explicou o diretor regional, Lucas Bastos.

A presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Belém, Luísa Carneiro, prestigiou o lançamento do empreendimento. “É uma construtora forte com um perfil de empreendimento bem-vindo”, afirmou. Ela ressaltou que Village Natureza, por ter contrato com o programa Minha Casa, Minha Vida, é importante por ser acessível para quem mais precisa de moradia em Belém.

"O empreendimento tem subsídio do governo federal, com taxas de juros menores, isso é importante. Temos pesquisa e só em Belém o déficit de moradia é em torno de 60 mil unidades. Então, é um segmento de mercado que, acredito, terá sucesso”, afirmou a presidente do Cresci, Luísa Carneiro.

Igor Carvalho é diretor da Canopus Teresina, no Piauí, e se apresentou ao público como diretor, também, da construtora, para o Pará. Ele agradeceu a presença maciça de corretores no evento, saudando-os por terem abraçado o Village Natureza.

“É uma grande satisfação, hoje é um dia especial, é muito orgulho estar aqui, orgulho do time Canopus, eu quero agradecer a todos vocês aqui presentes, porque é um sonho que está sendo realizado por toda a equipe da Canopus. Este lançamento já chega grande, são 720 unidades. E ainda melhor, faz parte do programa Minha Casa Minha Vida”, disse Igor Carvalho.

Serviço:

Lançamento do empreendimento Village Natureza, na avenida Mário Covas, na Grande Belém.

Interessados podem visitar a obra na avenida Augusto Montenegro, com área toda sinalizada e estande montado

Em breve, será inaugurada a loja da construtora na rodovia Augusto Montenegro, nº 981.

Mais informações pelo telefone: 0800-098-1100.