Por conta da pandemia, produtos da Feira do Pescado poderão ter entrega delivery em Belém

Com o objetivo de assegurar o abastecimento do pescado na capital paraense durante a Semana Santa, a Prefeitura de Belém anunciou, na manhã desta quarta-feira (17), que a venda do peixe este ano poderá ser feita no modo delivery, por meio dos comerciantes parceiros que atuam na Feira do Pescado. O anúncio foi feito em reunião na Secretaria Municipal de Economia (Secon), com diversos órgãos da Prefeitura de Belém e do Governo do Estado.

Segundo dados da Secon e do Departamento Intersindical de Pesquisa e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA), o valor de comercialização do peixe tem aumentado significativamente desde novembro do ano passado, com tendência de contínuas altas até a Semana Santa. “Por isso, é importante políticas que garantam o abastecimento interno do pescado, com o objetivo de amenizar a especulação de preços, principalmente nesse período tão importante para o consumidor belenense”, destacou o supervisor técnico do Dieese no Pará, Roberto Sena.

Para a mobilização entre os agentes públicos, privados e os trabalhadores que atuam diretamente com a venda do peixe, a Secretaria Municipal de Economia (Secon) tem articulado desde o dia 1º deste mês de fevereiro, junto ao Dieese e à Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), estratégias para fiscalizar e controlar a saída do peixe do município de Belém para outras localidades do estado.

“Para unir esforços nessa ação nós convidamos, além do Dieese e da Sedap, outros órgãos da Prefeitura de Belém, como as secretarias municipais de Saúde (Sesma/Devisa), Saneamento (Sesan), Urbanismo (Seurb) e Meio Ambiente (Semma), Defesa Civil, Guarda Municipal (GMB) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB). Cada entidade irá desenvolver ações de ordenamento e fiscalização na Pedra do Peixe do Complexo do Ver-o-Peso e nos principais logradouros de comercialização do pescado, nos quinze dias antecedentes à Semana Santa”, explicou o titular da Secon, Apolônio Brasileiro.

Feira do Pescado

Em razão principalmente da pandemia da Covid-19, o técnico em gestão de pesca e aquicultura da Sedap, Átila Brandão, revelou que possivelmente haverá quatro pontos de comercialização do pescado. Dentre eles estão um ponto fixo no Centur, que irá funcionar das 8h às 14h, na quarta e quinta-feira antecedentes à Sexta-feira Santa, e ainda três drive-thru - um no Portal da Amazônia, outro no parque de exposições do Entroncamento e um terceiro no estacionamento do Mangueirão, das 8h às 17h, a partir da sexta-feira, 26 de março. Outra novidade será o sistema de entrega (delivery), por meio de vendedores parceiros na Feira do Pescado.