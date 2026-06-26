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Economia

População desempregada cai para 6,065 milhões no trimestre até maio, revela IBGE

A população inativa somou 108,768 milhões de pessoas no trimestre encerrado em maio, 381 mil inativos a mais que no trimestre anterior. Em um ano, houve aumento de 216 mil pessoas

Estadão Conteúdo
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Carteiro de Trabalho e Previdência Social. (Foto: Arquivo | O Liberal)

O País registrou crescimento de 558 mil vagas no mercado de trabalho em apenas um trimestre, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população ocupada ficou em 102,703 milhões de pessoas no trimestre encerrado em maio de 2026. Em um ano, esse contingente aumentou em 840 mil pessoas. Já a população desocupada diminuiu em 178 mil pessoas em um trimestre, totalizando 6,065 milhões de desempregados no trimestre até maio. Em um ano, 624 mil pessoas deixaram o desemprego.

A população inativa somou 108,768 milhões de pessoas no trimestre encerrado em maio, 381 mil inativos a mais que no trimestre anterior. Em um ano, houve aumento de 216 mil pessoas.

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O nível da ocupação - porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar - passou de 58,4% no trimestre encerrado em fevereiro para 58,6% no trimestre até maio. No trimestre terminado em maio de 2025, o nível da ocupação era de 58,6%.

A taxa de desocupação no Brasil caiu para 5,6% no trimestre encerrado em maio. Em igual período de 2025, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,2%. No trimestre móvel até abril, a taxa de desocupação estava em 5,8%.

Desalento

Segundo o IBGE, o Brasil registrou 2,442 milhões de pessoas em situação de desalento no trimestre encerrado em maio.

O resultado significa 277 mil desalentados a menos em relação ao trimestre encerrado em fevereiro, um recuo de 10,2%. Em um ano, 416 mil pessoas deixaram a situação de desalento, baixa de 14,6%.

A população desalentada é definida como aquela que estava fora da força de trabalho por uma das seguintes razões: não conseguia trabalho, ou não tinha experiência, ou era muito jovem ou idosa, ou não encontrou trabalho na localidade - e que, se tivesse conseguido trabalho, estaria disponível para assumir a vaga.

Os desalentados fazem parte da força de trabalho potencial.

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Palavras-chave

IBGE/PNAD CONTÍNUA/MAIO/DESEMPREGADOS
Economia
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