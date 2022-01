Polícia estoura fábrica clandestina de remédios fitoterápicos no Piauí; assista

A polícia estourou uma fábrica clandestina de remédios na Vila Irmã Dulce, na zona Sul de Teresina e encontrou produtos sendo preparadores em condições insalubres. Antônio Carlos Pereira da Silva, de 44 anos, que seria o dono do local, foi preso em flagrante por policiais civis e militares, acompanhados de técnicos da Vigilância Sanitária e da Secretaria da Fazenda. As informações são do G1 Piauí e Portal O Dia.

Entre as mercadorias encontradas em grande quantidade estava um remédio conhecido como “Gotas do Zeca”, anunciado na internet como um composto de ervas medicinais, que possui o objetivo de tratar diversos problemas de saúde, entre eles gordura no fígado, desarranjo intestinal, insônia, diabetes, dor de cabeça entre outros.

Em um vídeo que circula nos aplicativos de mensagens, um dos membros da operação mostra a fabrica clandestina e afirma que os remédios produzidos eram falsos.

Condição em que os remédios eram produzidos (Reprodução)

O local, um galpão que fica atrás de uma residência, foi descoberto na última terça-feira (25), após uma denúncia anônima. Eram três cômodos escuros, sujos e úmidos, sem qualquer condição sanitária. Nessas condições foram encontrados compostos prontos e embalados e vários frascos vazios que seria colocados gotas e xarope. Além disso, a mercadoria não tinha nota fiscal.

Um caminhão baú foi usado para retirar o material do galpão.

Foi encontrada uma grande quantidade de medicamentos produzidos de maneira irregular (Divulgação / Polícia Civil do Piauí)

A Polícia afirma que a fábrica funcionava há muito tempo e vai investigar se os medicamentos eram vendidos para a população de forma avulsa, em farmácias de bairros, ou para grandes redes, não somente em Teresina, mas em todo o Estado do Piauí.

A ação foi realizada por policiais da Força Tarefa da Secretaria de Segurança, da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária e as Relações de Consumo (Deccoterc) do Piauí, juntamente com técnicos da Vigilância Sanitária que fizeram a apreensão do material.

O dono do local foi encaminhado para a Central de Flagrantes e ficará à disposição da Justiça.