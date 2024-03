Polícia Civil do Pará abre 42 vagas de emprego temporário; veja como se inscrever

A Polícia Civil do Pará (PCPA) realiza um processo de seleção de candidatos para o preenchimento de vagas em funções temporárias voltadas para profissionais com formação no ensino médio e superior. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até esta quinta-feira (14), exclusivamente por meio do site da Sipros, de forma gratuita. Os candidatos serão submetidos a três etapas: inscrição, análise documental e entrevista presencial.

A seleção oferece 42 vagas, sendo imediatas e para cadastro reserva, das quais 15 são para assistentes administrativos; 10 para assistentes de informática; 5 para técnicos em gestão de infraestrutura, na área de engenharia civil; 5 para técnicos em gestão de infraestrutura, na área de arquitetura; 5 para técnicos em gestão pública, na área de administração; 1 para técnicos em gestão de informática, no segmento de ciência da computação; e 1 para técnicos em gestão de informação, para engenharia de software.

A jornada de trabalho para as funções será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, com lotação na Região Metropolitana de Belém. A remuneração oferecida no PSS pode variar entre R$ 1.397,83 a R$ 1.983,34, podendo ser acrescido de outras vantagens legais.