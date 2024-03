Marinha abre três editais de concursos públicos com salários de R$ 9 mil

A área militar promete despontar neste ano, com diversas oportunidades para novos profissionais. Três novos concursos públicos serão realizados pela Marinha do Brasil, que vão preencher 57 vagas em funções de nível superior no quadro do Corpo Auxiliar (CP-T), de Capelães Navais CP-CAPNAV e para Ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha (CP-CEM) em 2025. Do total de chances abertas, sete estarão reservadas para candidatos negros. Os salários chegam a R$ 9 mil.

Editais

O primeiro edital abre 32 vagas para bacharéis ou licenciados com ingresso no Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha (CP-T). Os cargos exigem formação de nível superior, sendo bacharelado ou licenciatura, na respectiva área de atuação, além de o candidato precisar ter menos de 35 anos de idade no dia 30 de junho de 2025, ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, entre outros requisitos. Veja aqui o edital.

As áreas disponíveis são as de arquivologia e gestão de documentos (1), comunicação social (1), direito (8), estatística (1), informática/especialidade banco de dados (2), informática/especialidade desenvolvimento de sistemas (2), informática/especialidade infraestrutura de ti (1), informática/especialidade segurança da informação (2), oceanografia (1), pedagogia (5), psicologia (3) e segurança do tráfego aquaviário (5).

No caso do segundo edital, há 24 vagas para o quadro do Corpo de Engenheiros, nas áreas das engenharias aeronáutica (1), civil (1), de materiais (1), de produção (4), de sistemas de computação (1), de telecomunicações (2), elétrica (2), eletrônica (2), mecânica (4), mecânica de aeronáutica (1), naval (2), nuclear (2) e química (1). Confira o edital.

O candidato deve ter menos de 35 anos no dia 30 de junho de 2025, ter concluído o curso superior relativo à profissão a que concorre, ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, entre outros requisitos.

Já o terceiro edital oferece uma vaga para ingresso no Quadro de Capelães Navais na religião Católica Apostólica Romana. O candidato interessado deve ter curso de formação teológica regular de nível universitário, reconhecido pela autoridade eclesiástica de sua religião, possuir pelo menos três anos no exercício de atividades pastorais, além de ter de 30 a 40 anos de idade, altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, entre outros requisitos. Veja o edital.

Benefícios

O Curso de Formação de Oficiais (CFO) terá a duração de aproximadamente 31 semanas. O candidato aprovado e classificado na seleção Inicial realizará a etapa no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro (RJ).

Durante o curso, o Guarda-Marinha perceberá remuneração de R$ 9.070,60, sendo R$ 7.315,00 relativos ao soldo militar, R$ 1.389,85 relativos ao adicional militar e R$ 365,75 ao adicional de compensação por disponibilidade militar, além de alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas do dia 30 de abril até 14 de maio, por meio deste site. O valor da taxa de inscrição é de R$ 140. Além da candidatura, haverá prova escrita objetiva, prova discursiva para a profissão de direito, redação, procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física de ingresso, avaliação psicológica, verificação de documentos e prova de títulos. Belém receberá provas escritas.

Serviço

Concurso da Marinha do Brasil

Vagas: 57

Salários: R$ 9.070,60, mais alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa

Inscrições: De 30/4 até 14/5, neste site

Provas em Belém