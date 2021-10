Polícia Civil do Pará abre 47 vagas de servidores temporários para níveis médio e superior

Nos dias 04 e 05 de outubro, a Polícia Civil do Pará estará com inscrições abertas para preenchimento de 47 vagas temporárias para as áreas de informática. As vagas serão destinadas para profissionais de nível médio e superior. As inscrições podem ser realizadas pelo site do Sipros.

A remuneração para os cargos de nível médio será de R$ 1.100,00 e de R$ 1.560,76 para as funções de nível superior, com acréscimo de gratificação para todos os cargos.

O processo seletivo contará com análise curricular e entrevista, ambos de caráter eliminatório e classificatório. Os resultados serão divulgados pelo mesmo site e também no Diário Oficial do Estado. A jornada de trabalho para todos os cargos será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

A seleção do processo seletivo será para os seguintes cargos: 01 para Técnico em Gestão de Informática - Analista de Sistemas, 03 para Técnico em Gestão de Informática – Desenvolvedor, 02 para Técnico em Gestão de Informática - Analista de Redes, 01 para Técnico em Gestão de Informática - Engenheiro de Dados, 01 para Técnico em Gestão de Informática - Analista de Banco de Dados, 39 - para Assistente de Informática, sendo 24 para Assistente de Informática - Técnico em Manutenção de Computadores, 11 para Assistente de Informática - Técnico em Rede de Computadores, 02 para Assistente de Informática - Técnico em Telecomunicações e 02 para Assistente de Informática - Técnico em Eletrônica.

Para participar, os candidatos com níveis superiores devem possuir diploma de graduação um dos cursos listados abaixo:

- Análise de Sistemas;

- Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

- Ciências da Computação;

- Engenharia da Computação;

- Engenharia de Redes de Comunicação ou em Informática.

Já os que pretendem se inscrever para cargos de nível médio devem ter certificado de conclusão do curso de nível médio e curso de ensino técnico profissionalizante em uma das seguintes áreas:

- Manutenção de Computadores;

- Eletrônica, Telecomunicação;

- Eletrotécnica, Eletroeletrônica;

- Informática ou Mecatrônica.