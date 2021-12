Polícia Civil do Pará abre processo seletivo para cargos de nível médio e superior

A Polícia Civil do Estado do Pará abrirá processo seletivo para o preenchimento de 36 vagas e mais cadastro de reserva, sendo 09 para Técnico em Gestão Pública - Serviço Social e 27 para Assistente Administrativo. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas nos dias 20 e 21 de dezembro, exclusivamente, no site do Sipros.

Para os cargos de Técnico em Gestão Pública- Serviço Social é exigido que o candidato possua diploma do curso de graduação em Serviço Social e registro no órgão de classe. Já para os cargos de Assistente Administrativo, o participante precisa ter certificado de conclusão do ensino médio ou técnico expedido por instituição de ensino devidamente reconhecida por órgão competente.

A remuneração para os cargos de nível médio é de R$ 1.100 e para os de nível superior o valor é de R$ 1.560,76, acrescido de gratificação para ambos os cargos. A jornada de trabalho para as funções será de 6h diárias, totalizando 30h semanais.

Os selecionados serão lotados nos municípios de Canaã dos Carajás, Parauapebas e Região Metropolitana de Belém.