PMB vai discutir com varejistas sobre horário de lojas

O horário de funcionamento do comércio de rua e dos shopping centers da capital permanecerão os mesmos na semana que vem, mesmo com a chegada do Carnaval, que, geralmente, é ponto facultativo no serviço público. A decisão foi anunciada no dia 28 de janeiro, quando uma série de restrições voltou a ser seguida pelo setor empresarial e pela população na Região Metropolitana de Belém, após o governo do Estado e as Prefeituras de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara assinarem um decreto conjunto.

Ficou decidido, na ocasião, que seria revogado o ponto facultativo do Carnaval, este mês, para evitar que pessoas se aglomerem em praias do Estado. O documento era válido por 15 dias e, ao final, as condições devem ser reavaliadas. Desta forma, a validade iria até esta sexta-feira (12). Ainda esta semana, a Prefeitura de Belém deve se reunir com entidades empresariais para tratar desta questão, bem como falar dos horários para a abertura dos estabelecimentos comerciais na capital durante os feriados deste ano.

Na semana que vem, o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) garante que o funcionamento será normal. Segundo o presidente da entidade, Joy Colares, os horários serão normais. "Nem se fala na palavra Carnaval entre os comerciantes. Será da mesma forma como está sendo agora, das 8h às 20h no comércio de rua, de acordo com decreto que vale desde novembro, e das 10h às 22h nos shoppings, com exceção de domingo, em que as lojas dos shoopings funcionam das 14h às 22h", diz.

Quanto ao faturamento, ele afirma que "não há comparação" com anos anteriores. "Não vamos vender menos. Vamos vender muito menos que no ano passado. Eventualmente, acreditamos até que pode haver venda de artigos carnavalescos para as famílias que querem fazer algo em casa. Mas clubes não podem funcionar, festas de rua também não, escolas de samba não vão desfilar. Então os próprios lojistas nem fizeram novas compras, vão apenas queimar estoque", enfatiza o presidente do Sindilojas.

Além disso, o próprio Joy Colares confirmou uma reunião com o prefeito Edmilson Rodrigues ainda esta semana, com o objetivo de tratar, fora a questão dos feriados e horário de funcionamento, sobre "outros assuntos".