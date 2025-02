Pix fora do ar: Veja quais bancos foram afetados pela instabilidade

O sistema Pix apresenta instabilidade nesta quinta-feira (13/02), afetando diversos bancos, como Bradesco, Itaú e Inter. De acordo com o portal Downdetector, que monitora serviços online, as falhas começaram por volta das 8h38 (horário de Brasília), atingindo um pico de mais de 1.640 reclamações às 8h53. No Google Trends, buscas por termos como "problema no Pix hoje", "Pix fora do ar" e "Pix não está funcionando" aumentaram significativamente na última hora.

As reclamações indicam que o problema pode estar relacionado ao sistema do Banco Central do Brasil, impactando também instituições como Nubank, Caixa Econômica Federal e Santander. A falha é semelhante à registrada no último dia 7, quando uma instabilidade geral comprometeu as transações via Pix.

Nas redes sociais, usuários relatam dificuldades para realizar transferências e demonstram insatisfação com a falha no sistema de pagamentos. Até o momento, os bancos ainda não se pronunciaram sobre a situação.

Segundo nota enviada à reportagem, o Banco Central informou que tomou medidas para resolver o problema e que, às 11h, o serviço já tinha sido regularizado. "Na manhã desta quinta-feira (13/2), o Banco Central identificou e tomou medidas para resolver um problema no mecanismo de consulta às chaves do Pix. Isso causou uma instabilidade momentânea no sistema. O problema foi resolvido e o sistema funciona normalmente", informou a instituição.