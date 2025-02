Pix fora do ar? Clientes têm problemas com pagamentos em diversos bancos; entenda

Vários clientes relataram nas redes sociais que tiveram problemas para realizar pagamentos por Pix em diferentes instituições financeiras no início da tarde desta sexta-feira (07/02).

Os relatos dão conta que os bancos Bradesco, Itaú, Mercado Pago, Nubank, PicPay e Santander tiveram instabilidade nos aplicativos na hora de mandar o Pix.

O pico de reclamações sobre o funcionamento do Pix aconteceu às 13h, contendo cerca de 1.500 relatos do serviço fora do ar nesta hora, segundo o site Downdetector, responsável por monitorar queixas de instabilidade em aplicativos.

Até o momento, o Banco Central (BC) ainda não se manifestou em relação às queixas do pix.

Confira as reclamações de alguns clientes em relação ao Pix:

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)