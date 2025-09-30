Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Pix apresenta novo 'botão de contestação' a partir desta quarta-feira (1), entenda

Ferramenta não contemplará erros e arrependimentos, segundo anúncio oficial

Pix apresenta nova ferramenta contra golpes nesta quarta-feira (1) (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Os usuários do Pix podem acionar o “botão de contestação” a partir de quarta-feira (1º), em casos de fraude, golpe e coerção, conforme informações do BC (Banco Central) divulgadas nesta terça-feira (30). O mecanismo foi nominado oficialmente como MED (Mecanismo Especial de Devolução) e tem o objetivo de combater golpes e fraudes, com um sistema menos dependente de interações humanas. 

Atualmente, a devolução dos recursos é feita apenas a partir da conta originalmente utilizada na fraude. Assim, a novidade promete burlar o modo de operação dos fraudadores, que normalmente conseguem retirar rapidamente os recursos e transferi-los para outras contas. Esse tempo costuma dificultar a ação das instituições, já que sem recursos na conta do golpista a devolução fica inviabilizada.

Como funciona

Ao acionar a ferramenta, a informação é enviada instantaneamente ao banco do golpista, que recebeu a transação. Em seguida, o banco recebedor é obrigado a bloquear o valor reivindicado, mas apenas se o dinheiro ainda estiver na conta, ou parte dele.

Uma vez que o processo se inicia, ambos os bancos terão um prazo de até sete dias para analisar e decidir se a solicitação é justa. O último passo, caso o golpe seja confirmado pelas instituições, é a devolução do valor, que será feira diretamente na conta da vítima. O prazo total para a devolução após a contestação é de até onze dias

Economia
