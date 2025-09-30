Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

BB e Natura firmam convênio de R$ 50 milhões para financiamento de sistemas agroflorestais

Objetivo é recuperar 12 mil hectares, conservar a biodiversidade e tornar essas áreas produtivas

O Liberal
fonte

BB e Natura focam no uso sustentável do solo para a conservação de recursos naturais e geração de renda para agricultores familiares (Foro: Mario Oliveira / MTUR)

Nesta semana, em Nova Iorque, em agendas paralelas à Assembleia Geral da ONU, o Banco do Brasil e a Natura formalizaram convênio para financiamento de R$ 50 milhões em projetos de impacto na região Norte do país, com foco em Sistemas Agroflorestais (SAF). O objetivo é a recuperação de 12 mil hectares de floresta, com potencial de R$ 2 bilhões em financiamento.

A parceria BB e Natura foca no uso sustentável do solo, para a conservação de recursos naturais e geração de renda para agricultores familiares. A intenção é garantir escala aos projetos de SAF na região da Amazônia Legal, mais precisamente na região de Tomé Açu, onde Natura, Embrapa e a Cooperativa Mista de Tomé Açu (CAMTA) desenvolvem o Projeto SAF Dendê, desde 2008.

Esse projeto já implantou um sistema agroflorestal, em uma área de 650 hectares, composta por dendezeiros (palmeira da qual se extrai o óleo de palma) junto a outros cultivos como cacau, açaí, mandioca e pimenta.

Safs possibilitam diversificação da renda para agricultores

Para o vice-presidente de Negócios de Governo e Sustentabilidade Empresarial do BB, José Ricardo Sasseron, o sistema agroflorestal possibilita ao agricultor familiar obter e diversificar a sua renda durante o ano a depender das espécies cultivadas, com possibilidade de aumentar em até 40% a renda comparado ao monocultivo. “É um modo de trabalho que eleva a segurança alimentar das famílias dos agricultores, bem como a valorização do trabalho do jovem e da mulher”, disse ele.

"Além disso, é um sistema que pode contribuir para o sequestro de carbono, e que o manejo agroecológico é fundamental para a redução das emissões dos gases de efeito estufa”, afirma. “Estes modelos agroflorestais são altamente replicáveis e integram a estratégia do BB para o financiamento à sociobioeconomia. Este ano, atingimos um saldo de R$ 2 bilhões em crédito voltado à sociobioeconomia na região amazônica”, complementa o executivo.

Para Angela Pinhati, diretora de sustentabilidade da Natura, a preocupação com o impacto ambiental do óleo de palma, que historicamente está associado a práticas de desmatamento em várias regiões do mundo, impulsionou a Natura a buscar alternativas que alinham produção responsável com a conservação do meio ambiente.

Adoção de práticas regenerativas 

“Nosso objetivo de longo prazo é termos 100% de blend de óleo de palma vindo de práticas regenerativas. Estamos focados em fortalecer parcerias, envolver novos agricultores e captar investimento de forma a beneficiar não só a Natura, mas toda a cadeia de palma”, afirmou Pinhati.

Na prática, o convênio tem a potencialidade de auxiliar no acesso ao crédito, que chegando nos produtores, irá auxiliar no custeio das atividades do ciclo produtivo, além de promover investimentos para aumento de produtividade, com recuperação de áreas e aquisição de equipamentos. A prestação de assistência técnica, vinculada na estrutura, também garante assessoria especializada para auxiliar na tomada de decisão de investimento pelo produtor.

O projeto tem potencial de beneficiar as 46 comunidades produtoras que atuam na cadeia da Natura, impactando mais de 10 mil famílias. Com sua implementação, cooperativas e associações fornecedoras da Natura passarão a contar com a possibilidade de ampliar sua gama de produtos integrados com sistemas florestais, investindo assim em preservação ambiental e maior fertilidade de solo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia limpa

BB e Natura firmam convênio de R$ 50 milhões para financiamento de sistemas agroflorestais

Objetivo é recuperar 12 mil hectares, conservar a biodiversidade e tornar essas áreas produtivas

30.09.25 19h57

ECONOMIA EM ALTA

Ibovespa tem ganho de 3,4% no mês, em melhor setembro desde 2019

O giro financeiro subiu para R$ 23,0 bilhões nesta terça-feira. No fechamento, mostrava nesta terça leve baixa de 0,07% na sessão, aos 146.237,02 pontos.

30.09.25 18h08

conta cara

Dívida Pública Federal alcança R$ 8,14 trilhões em agosto

Valor continua abaixo do previsto para o ano, aponta o Tesouro

30.09.25 17h19

Novidade

Pix apresenta novo 'botão de contestação' a partir desta quarta-feira (1), entenda

Ferramenta não contemplará erros e arrependimentos, segundo anúncio oficial

30.09.25 16h13

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Saiba quando sai a primeira parcela do 13º terceiro em 2025

Confira as datas de pagamento para trabalhadores com carteira assinada (CLT) e segurados do INSS

29.09.25 13h15

ROTA DO COMBU

Lançamento da Rota Combu nesta terça reforça turismo sustentável e cultura local na ilha de Belém

Nova rota turística integra 14 empreendimentos locais e se destaca pela promoção de experiências autênticas com foco em sustentabilidade, bioeconomia e preservação ambiental.

23.09.25 18h38

Novo Imposto de Renda

Novo projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil é aprovado no Senado

Saiba como a nova proposta de Imposto de Renda beneficia mais de 12 milhões de brasileiros, as mudanças nas faixas de cobrança e a briga política na tramitação

24.09.25 15h45

oportunidades

Região Metropolitana de Belém tem vagas de estágio abertas em diversas áreas; confira

Há oportunidades são para estudantes de diferentes áreas

29.09.25 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda