Homem é vítima de sequestro relâmpago no bairro do Marco, em Belém

Vítima foi levada até a própria casa, onde criminosos tentaram realizar transferências bancárias via Pix, mas não conseguiram concluir as operações

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Carmem Helena / Arquivo O Liberal)

Um homem foi vítima de um sequestro relâmpago na madrugada deste domingo (28), na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. De acordo com informações iniciais, ele foi abordado por indivíduos armados e obrigado a seguir até a própria residência.

No local, os criminosos tentaram realizar transferências bancárias via Pix, mas as operações não foram concluídas devido ao horário. Eles ainda levaram objetos pessoais da vítima e tentaram novamente efetuar movimentações financeiras utilizando a linha telefônica do pai do homem, sem sucesso.

Após o crime, a vítima ficou bastante abalada, enquanto o grupo fugiu. Na manhã deste domingo, equipes da Ronda Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) localizaram o veículo do homem, uma Mercedes, que foi recuperado e devolvido ao proprietário.

A Polícia Militar segue realizando buscas para identificar e prender os responsáveis pelo sequestro relâmpago. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

