Pis/Pasep: veja o passo a passo de como sacar o abono salarial 'esquecido' de 2019

Desde do último dia 31 de março, um total de R$ 208 milhões do abono salarial de anos anteriores estão disponíveis para retirada por quase 320 mil trabalhadores que deixaram de sacar o valor entre julho de 2019 e junho de 2020. Pensando nisso, o Oliberal.com listou o passo a passo de como consultar e sacar os valores; confira

Como sacar o abono salarial do ano-base 2019?

Inicialmente, para sacar o valor esquecido do PIS/Pasep do ano-base de 2019, é necessário fazer uma requisição formal de reemissão. O pedido pode ser feito presencialmente em qualquer unidade regional do Ministério do Trabalho, mediante a apresentação de um documento com foto, ou pelo e-mail trabalho.uf@economia.gov.br". No lugar do UF, coloque a sigla do estado em que você reside.

Como consultar o abono salarial do ano-base 2019?

Para saber se você tem direito ao abono salarial basta acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou ligar para o telefone 158.

Quem tem direito ao abono salarial do ano-base 2019?

Tem direito ao abono salarial de 2019 quem recebeu até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias, no ano em questão. O valor do abono de 2019 ficou entre R$ 93 e R$ 1.100, conforme a quantidade de meses trabalhados no ano-base.

Informações importantes

Vale destacar que o abono "esquecido" não é a mesma coisa que o dinheiro esquecido por brasileiros em bancos. Outra informação importante é que esse lote é diferente do liberado neste ano, referente ao ano-base 2020, cujos pagamentos foram feitos no dia 8 de fevereiro. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e destinado aos trabalhadores do setor privado Pasep é pago pelo Banco do Brasil e destinado a servidores públicos

(*Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora de OLiberal.com Ádna Figueira)