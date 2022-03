Veja como consultar online o PIS/Pasep 2022 e saber quando é o próximo pagamento

Já iniciaram os pagamentos do Pis/Pasep 2022 e, conforme o calendário, o saque do dinheiro será com base no mês de aniversário dos beneficiários. O abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) será pago aos trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada. Confira como consultar online o PIS/Pasep 2022 e saber quando é o próximo pagamento:

Quem pode receber o Pis/Pasep 2022?

Tem direito ao abono salarial do Pis/Pasep 2022 o trabalhador com carteira assinada que recebe até dois salários mínimos e que esteja há pelo menos cinco anos inscrito no PIS/Pasep. Além disso, essa pessoa também deve ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano-base de pagamento.

Qual o valor do Pis/Pasep 2022?

O valor do benefício varia conforme o número de meses trabalhados, atingindo o máximo de um salário mínimo (R$ 1.212) para quem trabalhou os 12 meses no ano-base de 2020.

Como consultar online e sacar o Pis 2022?

O pagamento do Programa de Integração Social (Pis) ocorre por meio da Caixa Econômica Federal. O recebimento será por meio de crédito em conta corrente ou poupança do banco, depósito em conta de poupança social digital aberta no Caixa Tem, ou sacado diretamente nos caixas eletrônicos da Caixa com uso do cartão do cidadão.

Para consultar o pagamento, os beneficiários podem acessar o aplicativo da carteira digital de trabalho ou pela central de atendimento da Caixa no número 0800 726 0207.

Veja o calendário de pagamento do Pis de 2022

MÊS de nascimento - Data de Recebimento

Julho - recebem dia 15 de março

Agosto - recebem dia 17 de março

Setembro - recebem dia 22 de março

Outubro - recebem dia 24 de março

Novembro - recebem dia 29 de março

Dezembro - recebem dia 31 de março

Como consultar online e sacar o Pasep 2022?

Funcionários públicos recebem o abono salarial do Pasep de forma automática em depósito em contas do Banco do Brasil. Caso o depósito não ocorra, o trabalhador pode consultar o site do Banco do Brasil para entender o que houve e solicitar que a transferência seja refeita para uma conta bancária em outra instituição financeira.

Além disso, é disponibilizado para os trabalhadores a consulta por meio do telefone 158.

Veja o calendário de pagamento do Pasep de 2022

Final do número de inscrição - Dia do recebimento