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Economia

PF deflagra operação 'Vem Diesel' contra preços abusivos em postos de combustíveis

Policiais fiscalizam estabelecimentos em 11 estados e no Distrito Federal, com o objetivo de identificar práticas irregulares

Estadão Conteúdo
fonte

Ações de fiscalização são executadas por agentes da PF, da ANP e dos Programas de Proteção e Defesa do Consumidor (Procons). (Igor Mota / Arquivo O Liberal)

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira, 27, a Operação Vem Diesel para fiscalizar postos de combustíveis nas capitais de 11 Estados e no Distrito Federal. O objetivo é identificar possíveis práticas irregulares de aumento de preços nas bombas em meio à guerra no Oriente Médio.

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A ação é realizada pela Força-Tarefa para Monitoramento e Fiscalização do Mercado de Combustíveis, composta pela PF e pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Nas ruas, as ações de fiscalização são executadas por agentes da PF, da ANP e dos Programas de Proteção e Defesa do Consumidor (Procons).

Além de possíveis aumentos abusivos de preços, a operação também visa identificar a fixação de valores entre empresas concorrentes com o objetivo de controle de mercado e outras eventuais condutas abusivas que possam causar prejuízos ao consumidor.

As possíveis irregularidades detectadas, caso indiquem crimes contra a ordem tributária, econômica ou contra as relações de consumo, serão encaminhadas à PF para investigação e eventual responsabilização dos envolvidos.

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COMBUSTÍVEIS

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PF

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