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Economia

Dólar permanece abaixo de R$ 4,90 apesar de aumento da tensão no Oriente Médio

O real segue protegido pela perspectiva de manutenção de um 'carry' elevado nos próximos meses, diante da expectativa de que não haja espaço para uma taxa Selic abaixo de 13%

Estadão Conteúdo
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Dólar norte-americano. (Foto: Divulgação)

O dólar perdeu fôlego nas últimas duas horas de negociação no mercado local e encerrou a sessão desta terça-feira, 12, próximo à estabilidade, na casa de R$ 4,89. Em dinâmica similar à observada na segunda-feira, o real conseguiu, em grande parte, se descolar da onda de fortalecimento da moeda norte-americana no exterior provocada pelo aumento das tensões geopolíticas. O impasse nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã fez os preços do petróleo saltarem mais de 3%, com o barril do Brent alcançando US$ 107 o barril.

A avaliação de analistas ouvidos pela Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) é a de que a melhora dos termos de troca, com a escalada do petróleo, e a taxa de juros doméstica elevada mitigam os impactos da piora da aversão ao risco sobre a moeda brasileira. A leitura do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril, embora em linha com as expectativas, reforçou a percepção de que o Banco Central será cauteloso no atual ciclo de calibração da política monetária.

Com máxima de R$ 4,9158, registrada no início da tarde, o dólar encerrou o dia a R$ 4,8954 (+0,08%). Foi o terceiro pregão consecutivo de fechamento abaixo da linha de R$ 4,90. O real apresentou nesta terça o segundo melhor desempenho entre as principais divisas globais, atrás apenas do peso chileno. A moeda americana já acumula baixa de 1,16% nas sete primeiras sessões de maio, após desvalorização de 4,36% em abril. No ano, as perdas são de 10,81%.

O head da Tesouraria do BS2, Ricardo Chiumento, ressalta que, mesmo nos picos de estresse no exterior, o dólar apresenta fôlego muito limitado no mercado local. Esse padrão ficou patente no pregão desta terça, com a moeda sem forças para se sustentar acima de R$ 4,90. O real segue protegido pela perspectiva de manutenção de um 'carry' elevado nos próximos meses, diante da expectativa de que não haja espaço para uma taxa Selic abaixo de 13%, observa.

"Com a proximidade das eleições e nossos problemas fiscais, o dólar deveria estar acima de R$ 5,00. Mas a alta do petróleo favorece a balança comercial e, ao mesmo tempo, pressiona a inflação, impedindo o BC de cortar mais os juros. O IPCA de abril veio em linha com o esperado, mas esse 'em linha' já é ruim, porque é um nível muito elevado", afirma Chiumento, que vê chance de o dólar continuar caindo e se aproximar de R$ 4,80 no curto prazo.

O IPCA desacelerou de 0,88% em março para 0,67% em abril, variação idêntica à mediana da pesquisa Projeções Broadcast. No acumulado em 12 meses, o índice acelerou de 4,14% para 4,39% - resultado também de acordo com a mediana. Casas relevantes, como Itaú e Bradesco, apontaram piora qualitativa, com pressão altista em preços subjacentes.

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