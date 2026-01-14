PF faz nova busca e apreensão contra Vorcaro em 2ª operação sobre irregularidades do Master

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 14, a segunda fase da Operação Compliance Zero, que mira suspeitas envolvendo o Banco Master. A ação foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O banqueiro Daniel Vorcaro é um dos alvos de busca e apreensão pela segunda vez.

A PF cumpre 42 mandados de busca e apreensão. A operação ocorre em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Alvos da Segunda Fase

Além de Daniel Vorcaro, a operação também realiza buscas contra sua irmã, cunhado e um primo. Todos são suspeitos de envolvimento em operações financeiras fraudulentas do banco.

Esta ação busca aprofundar as suspeitas de irregularidades colhidas na primeira fase da Operação Compliance Zero. A etapa inicial foi deflagrada em novembro e resultou na prisão do banqueiro.

O foco desta nova fase é aprofundar as suspeitas de gestão fraudulenta do Banco Master. A operação baseia-se em provas colhidas anteriormente e em novas informações recebidas pelos investigadores.

A fase inicial apurou suspeitas de irregularidades na operação de venda do Banco Master para o Banco Regional de Brasília (BRB).