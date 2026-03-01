Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Ministro das Cidades, Jader Filho envia equipe para reconstrução de cidades em Minas Gerais

Técnicos da pasta atuam na Zona da Mata para garantir novas moradias e obras de prevenção após chuvas intensas na região

Gabriel da Mota
fonte

No sábado (28), acompanhado da comitiva presidencial, o ministro das Cidades percorreu os municípios de Juiz de Fora e Ubá e sobrevoou as áreas mais afetadas da região da Zona da Mata mineira (Ricardo Stuckert / PR)

Representantes do Ministério das Cidades chegam a Juiz de Fora (MG) nesta segunda-feira (2) para iniciar o processo de reconstrução de municípios atingidos por fortes chuvas. A equipe técnica, enviada pelo ministro Jader Filho, atuará em conjunto com prefeituras para viabilizar novas moradias e soluções de infraestrutura após os temporais que devastaram a Zona da Mata mineira na última semana. A ação foca em secretarias estratégicas como Saneamento, Periferias e Habitação. 

No último sábado (28), o ministro percorreu as áreas afetadas acompanhado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em reuniões com gestores de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, foram alinhadas ações emergenciais de atendimento à população.

"Trazemos conosco o compromisso de que nós vamos resolver os problemas que aconteceram aqui. Todas as famílias que perderam as suas casas, que têm casas agora condenadas ou destruídas, vão receber as suas casas", afirmou o ministro. 

O governo federal aplicará na região a experiência adquirida durante as enchentes no Rio Grande do Sul (RS). A estratégia foca na agilidade para liberação de recursos e coordenação direta em campo para reconstrução de infraestrutura. Jader Filho explicou que as inovações testadas no Sul serão replicadas em solo mineiro para garantir rapidez no atendimento às vítimas.

Moradias

Uma das soluções emergenciais confirmadas é a implementação do Compra Assistida. A modalidade, integrada ao programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), disponibiliza recursos para que famílias com moradias destruídas comprem novos imóveis em qualquer cidade de Minas Gerais, com subsídio integral da União. 

"Será do mesmo jeito que fizemos no Rio Grande do Sul, onde chegamos a 10.500 famílias atendidas. É muito parecido com o que está acontecendo aqui na Zona da Mata mineira", explicou Jader Filho ao detalhar o modelo que já entregou milhares de lares desde 2024. O presidente Lula confirmou ainda que o governo designará um representante permanente para manter articulação direta entre ministérios, prefeitos e a Caixa Econômica Federal (CEF). 

Prevenção

Além da reconstrução, o foco está em evitar novos desastres por meio do Novo PAC. O estado de Minas Gerais possui R$ 3,5 bilhões destinados a obras de drenagem urbana e contenção de encostas. Juiz de Fora é o segundo município mineiro com maior volume de recursos para prevenção, com R$ 468,5 milhões selecionados, atrás apenas da capital Belo Horizonte. 

O titular da pasta das Cidades reforçou que a ciência aponta para a ocorrência frequente de eventos climáticos extremos. "Só tem uma alternativa, investimentos em prevenção. Nós teremos que cuidar do meio ambiente por um lado e fazer prevenção do outro. Investimentos em macrodrenagem e contenção de encostas para que não venham destruir infraestruturas e matar pessoas", ressaltou o ministro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jader filho

ministério das cidades

minas gerais

reconstrução

enchentes

minha casa minha vida
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ENCHENTES

Ministro das Cidades, Jader Filho envia equipe para reconstrução de cidades em Minas Gerais

Técnicos da pasta atuam na Zona da Mata para garantir novas moradias e obras de prevenção após chuvas intensas na região

01.03.26 14h54

INDÚSTRIA

Fornecedores locais do Pará avançam em grandes projetos industriais

FIEPA Redes e grandes companhias impulsionam mercado regional com R$ 18,6 bilhões em contratos e novas capacitações para empresas em 2025

01.03.26 9h30

ECONOMIA

Queda no preço do cacau pressiona renda de produtores no Pará

Após período de valorização histórica, correção nas cotações reduz margens de lucro e preocupa agricultores, enquanto setor busca alternativas para enfrentar a instabilidade do mercado

01.03.26 9h00

HOTELARIA

Vila Galé Belém: veja como funciona a modalidade de uso diário no hotel

Inaugurado para a COP, o hotel aposta na modalidade de day use e culinária mediterrânea com toques regionais para atrair público local e viajantes

01.03.26 8h30

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

DIREITO DO TRABALHADOR

Para supermercados de Belém nova regra sobre feriados só deve impactar em 2027

Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego foi prorrogada por 90 dias e fortalece exigência de convenção coletiva

27.02.26 7h00

EXPORTAÇÃO PARA CHINA

Restrições da China e possível controle do Brasil acendem alerta no setor da carne no Pará

Cota anual, sobretaxa e debate sobre limites por empresa preocupam produtores e podem impactar exportações estaduais

27.02.26 7h00

Desperdício

Açaí acaba no lixo por preço alto e problemas na qualidade em Belém

Representante explica situação e apela por preço acessível para batedores artesanais de açaí

25.02.26 19h58

CONCURSOS BANCÁRIOS

Brasil tem 1,4 mil vagas previstas em concursos bancários com salário de até R$ 29 mil

Total de vagas previstas soma 1.448 oportunidades em órgãos e instituições financeiras públicas

16.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda