Ministro das Cidades, Jader Filho envia equipe para reconstrução de cidades em Minas Gerais

Representantes do Ministério das Cidades chegam a Juiz de Fora (MG) nesta segunda-feira (2) para iniciar o processo de reconstrução de municípios atingidos por fortes chuvas. A equipe técnica, enviada pelo ministro Jader Filho, atuará em conjunto com prefeituras para viabilizar novas moradias e soluções de infraestrutura após os temporais que devastaram a Zona da Mata mineira na última semana. A ação foca em secretarias estratégicas como Saneamento, Periferias e Habitação.

No último sábado (28), o ministro percorreu as áreas afetadas acompanhado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em reuniões com gestores de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, foram alinhadas ações emergenciais de atendimento à população.

"Trazemos conosco o compromisso de que nós vamos resolver os problemas que aconteceram aqui. Todas as famílias que perderam as suas casas, que têm casas agora condenadas ou destruídas, vão receber as suas casas", afirmou o ministro.

O governo federal aplicará na região a experiência adquirida durante as enchentes no Rio Grande do Sul (RS). A estratégia foca na agilidade para liberação de recursos e coordenação direta em campo para reconstrução de infraestrutura. Jader Filho explicou que as inovações testadas no Sul serão replicadas em solo mineiro para garantir rapidez no atendimento às vítimas.

Moradias

Uma das soluções emergenciais confirmadas é a implementação do Compra Assistida. A modalidade, integrada ao programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), disponibiliza recursos para que famílias com moradias destruídas comprem novos imóveis em qualquer cidade de Minas Gerais, com subsídio integral da União.

"Será do mesmo jeito que fizemos no Rio Grande do Sul, onde chegamos a 10.500 famílias atendidas. É muito parecido com o que está acontecendo aqui na Zona da Mata mineira", explicou Jader Filho ao detalhar o modelo que já entregou milhares de lares desde 2024. O presidente Lula confirmou ainda que o governo designará um representante permanente para manter articulação direta entre ministérios, prefeitos e a Caixa Econômica Federal (CEF).

Prevenção

Além da reconstrução, o foco está em evitar novos desastres por meio do Novo PAC. O estado de Minas Gerais possui R$ 3,5 bilhões destinados a obras de drenagem urbana e contenção de encostas. Juiz de Fora é o segundo município mineiro com maior volume de recursos para prevenção, com R$ 468,5 milhões selecionados, atrás apenas da capital Belo Horizonte.

O titular da pasta das Cidades reforçou que a ciência aponta para a ocorrência frequente de eventos climáticos extremos. "Só tem uma alternativa, investimentos em prevenção. Nós teremos que cuidar do meio ambiente por um lado e fazer prevenção do outro. Investimentos em macrodrenagem e contenção de encostas para que não venham destruir infraestruturas e matar pessoas", ressaltou o ministro.