Petróleo, inflação e alimentos: os impactos da guerra na economia do Pará

O confronto entre Israel e o grupo palestino Hamas, que se intensificou há cerca de duas semanas, quando terroristas iniciaram uma série de ataques contra o território israelense, pode causar sérios impactos na economia do Pará. Mesmo a quase 10 mil quilômetros de distância, aquela região é capaz de produzir efeitos diversos no mercado internacional, inclusive criando altas de preços de combustíveis, fretes e até alimentos no território paraense, dependendo da escalada da guerra.

Questões geopolíticas como essa têm seu principal impacto sobre os preços das commodities, como explica o economista Douglas Alencar. “O preço do minério de ferro, assim como do petróleo Brent - referência para a política de preços da Petrobras -, tem aumentado substancialmente no mercado internacional”, afirma. Na manhã desta sexta-feira (20), o combustível citado operava em alta de 0,81%, a US$ 93,09 no mercado futuro, com possível ganho de 2,8% na semana.

Com isso, o cenário é de elevação de preços dos combustíveis no Pará. “Como a Petrobras repassa a variação do petróleo Brent para o mercado interno, podemos esperar um aumento dos preços dos combustíveis no país. Considerando que existe um custo alto de transporte para o Norte, no Pará a alta deve ser maior que no Sudeste, por exemplo”, adianta o economista.

Supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA), Everson Costa ressalta que os efeitos do conflito milenar são globais, especialmente porque a tensão ocorre em uma região muito ligada à produção de petróleo. A Arábia Saudita, por exemplo, é a segunda maior produtora do mundo, com 10,9 milhões de barris por dia, atrás apenas dos Estados Unidos, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, referentes a 2021.

“O principal impacto hoje, não só para os paraenses e brasileiros, mas para o mundo, é uma possível escalada de preços dos combustíveis, e isso lá fora vai refletir aqui dentro também, até porque, recentemente, a própria Petrobras divulgou os reajustes de 6% no preço do diesel e um ligeiro recuo de 4% na gasolina. No caso da gasolina, nós temos uma produção interessante no país, conseguimos refinar bastante, diferentemente do diesel, que necessitamos muito, porque a demanda é bem maior em função dos transportes para entregar bens, produtos, serviços e alimentos por todo o país. Traz uma inquietação”, aponta.

Fretes e alimentos podem subir

Esse reajuste no custo do petróleo em nível mundial pode gerar um “efeito dominó” em outros segmentos do mercado que vão além dos combustíveis. O economista Douglas Alencar detalha que a inflação no Brasil pode ser impactada por conta desses preços no mercado mundial. Isso porque existe um cenário mais complexo em alguns estados, como é o caso do Pará. As distâncias no território amazônico já deixam custos de transporte mais altos, diferentemente de outras regiões, e isso pode gerar uma elevação em cadeia no preço de alimentos e outros bens essenciais.

Primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu

“Se o diesel sobe, e subirá constantemente em função dessas oscilações de mercado, já conhecemos a regra por aqui: mais aumentos no preço do que consumimos. Temos no Pará um grau de dependência e uma relação gigantesca com outros estados que fornecem aquilo de que necessitamos - a alimentação é um grande exemplo disso. Então, se ela vem de outros estados, por estrada, com combustíveis mais caros e frete mais caro, o custo de vida com certeza vai ser bem mais elevado para nós”, projeta o especialista.

Outros produtos e serviços também devem sofrer impacto, já que a formação de preços leva em conta os gastos com transporte, conforme o supervisor técnico do Dieese. Ele lembra que, em agosto e setembro, dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontaram alta na inflação de Belém nos últimos 12 meses superior à de outras capitais.

“O nosso custo de vida e nossos preços aqui já são elevados. Com essa condição e a possibilidade de mais ajustes no valor daquilo que, para nós, forma preços dos demais itens, como o caso do diesel, a possibilidade da nossa inflação ser maior é gigantesca. Com esse novo reajuste de 6% no preço do diesel, não é de se duvidar que, novamente, em outubro, a inflação calculada para Belém também aponte aumentos”, detalha Everson. Para o economista Douglas Alencar, o ideal é observar a evolução do conflito. Caso a guerra passe a envolver outros países no Oriente Médio, segundo ele, o impacto nos preços pode ser ainda maior.

‘Preocupante’, diz setor produtivo

Já que as commodities são as principais afetadas por eventos geopolíticos como o que ocorre entre Israel e Hamas, produtos da pauta de exportação paraense podem ter certo impacto, como detalha Douglas. “É possível que haja impacto sobre a balança comercial do Pará, em especial com a venda do minério de ferro. Em relação a Israel e Palestina, o impacto direto deve ser pequeno, considerando que são populações muito pequenas para a balança comercial. Os impactos no Estado devem se dar de forma indireta, via preços das commodities no mercado internacional”, diz.

O Pará exportou neste ano, de janeiro a setembro, um total de US$ 58,4 milhões a Israel, US$ 39,2 milhões para o Líbano, US$ 29,2 milhões ao Egito, US$ 20,6 milhões para a Arábia Saudita e US$ 9,8 milhões ao Irã, todos países envolvidos ou próximos ao conflito. Os dados são do Núcleo de Planejamento (Nuplan) da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap).

Para o zootecnista Guilherme Minssen, da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), o conflito ainda é muito recente para se ter certeza, mas ele garante que, comercialmente, houve uma “grande repercussão” desde o início da guerra. “Nós comercializamos com a região principalmente o boi em pé. Eu vou falar sempre na região porque não adianta separar Palestina e Israel, mas ele é muito recente para a gente ver o que vai acontecer. Eu acho que o mais importante é falar que, em uma economia globalizada igual a nossa, qualquer guerra, como é o caso da Ucrânia e Rússia, afeta o mercado e afeta a economia porque nós somos vendedores de commodities. Mas a repercussão e o tamanho nós só vamos saber nesses próximos 90 dias, já que os contratos que já foram feitos estão sendo todos honrados”.

Apesar dos possíveis impactos locais e regionais, Minssen destaca que a Confederação Nacional de Agricultura (CNA), na qual entra a equipe da Faepa, está acompanhando atentamente todos esses mercados. O zootecnista garante que, embora a situação seja “bastante preocupante” para o agronegócio, a alimentação da população está garantida. “Nós temos segurança alimentar, e o país que tiver segurança alimentar vai aguentar mais tempo algumas intempéries como essa”, finaliza o especialista.

