Conflito entre Israel e Hamas faz preço do petróleo disparar; Bolsa brasileira reage em queda

O preço do petróleo registrou um forte aumento devido ao confronto entre Israel e o grupo armado Hamas. Por volta das 9h desta segunda-feira (9), o valor do barril do tipo Brent, a referência mundial, subiu 3,71%, alcançando US$ 87,69. Ao mesmo tempo, o barril do tipo West Texas Intermediate (WTI), utilizado como padrão nos Estados Unidos, aumentou 3,72%, sendo negociado a US$ 84,30.

Antes do início dos conflitos, o preço internacional da commodity estava em queda, chegando a US$ 97 para o barril do tipo Brent no final de setembro. No entanto, na semana entre 1º e 8 de outubro, houve uma redução de 11% no preço.

A situação no Oriente Médio está gerando instabilidade entre os principais produtores globais de petróleo, o que pode representar uma ameaça para a inflação no Brasil. Isso, por sua vez, teria um impacto imediato no ritmo de redução da taxa básica de juros do país, a Selic.

A Bolsa brasileira (B3) também foi afetada pelo conflito, com o Ibovespa, principal índice da B3, operando em queda de 0,49% por volta das 11h, alcançando 113.612 pontos. Apesar dessa média negativa, as ações diretamente ligadas ao petróleo registraram ganhos durante a sessão, como no caso da Petrobras, cujos papéis tiveram um aumento de 2% durante a manhã desta segunda-feira.