Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Petrobras: licença prévia da Etapa 4 do pré-sal (Bacia de Santos) atende exigências do Ibama

A licença prévia emitida em setembro está sendo contestada pelo Ministério Público Federal (MPF)

Estadão Conteúdo
fonte

Petrobras (Agência Brasil / Fernando Frazão)

A Petrobras reiterou, por meio de nota enviada ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), que obteve a licença ambiental prévia para a chamada Etapa 4 do pré-sal, que prevê a ampliação das atividades na Bacia de Santos, após "atender a todas as exigências do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da legislação ambiental vigente". A licença prévia emitida em setembro está sendo contestada pelo Ministério Público Federal (MPF).

"A companhia obteve a Licença Prévia da Etapa 4 após atender a todas as exigências do Ibama e da legislação ambiental vigente. As operações offshore da Petrobras são realizadas em total conformidade com as normas atuais, seguindo as melhores práticas ambientais e de segurança operacional do setor energético".

O MPF quer que a Justiça Federal determine a imediata anulação do documento. O pedido faz parte de duas ações civis públicas ajuizadas contra a empresa e órgãos federais envolvidos no processo de licenciamento, entre eles o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Para expandir produção na área, o MPF pede que o empreendimento realize consulta prévia a comunidades tradicionais nos litorais norte paulista e sul fluminense e complemente o estudo ambiental.

A Etapa 4 do pré-sal compreende a instalação de dez novas plataformas na bacia de Santos, com a perfuração de 132 poços em águas profundas.

De acordo com o MPF, a autorização foi concedida por meio de um procedimento administrativo instaurado "sem transparência e conduzido às pressas pelo Ibama". Segundo as procuradoras da República Walquiria Imamura Picoli e Fabiana Schneider, a autorização do projeto foi dada em apenas 11 dias. Outro motivo para a contestação é a falta de consulta às comunidades tradicionais, nos moldes da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em vigor no Brasil há mais de 20 anos.

O MPF também pede que seja elaborado um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) complementar que inclua os potenciais danos do projeto "ignorados ou subestimados até aqui". Para as procuradoras, a estatal já mapeou parte desses riscos em levantamentos anteriores e precisa contemplar as lacunas do licenciamento em curso, além de viabilizar a revisão dos planos de emergência para vazamentos de óleo e proteção de áreas vulneráveis.

Em nota, a estatal enfatiza que respeita a atuação institucional do Ministério Público Federal (MPF) e que "permanece colaborando com informações sempre que solicitada pelas autoridades competentes".

O caso foi protocolado perante a Justiça Federal em Caraguatatuba (SP) e Angra dos Reis (RJ). As ações requerem a condenação da Petrobras, do Ibama e da União ao pagamento de R$ 5 milhões para indenização dos danos morais às comunidades tradicionais da região".

O MPF estipulou que União, o Ibama, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) tem até 60 dias para apresentar um plano de realização dessas reuniões e pede ainda à Justiça Federal que o Ibama e a União sejam proibidos, desde já, de emitir novos atos administrativos até que os grupos da região sejam consultados e se manifestem sobre o empreendimento.

Projetos da Etapa 4

Os projetos da Etapa 4 integram o Plano de Negócios 2026-2030 (PN 2026-30), aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras, que prevê Capex total de US$ 109 bilhões (2026-2030).

Em nota, a empresa destaca que o projeto é essencial para a garantia da segurança energética do país".

No horizonte do plano, a Petrobras mantém a ambição de pico de produção própria de 2,7 milhões barris de óleo por dia (bpd) de óleo em 2028 e 3,4 milhões boed (óleo + gás) em 2028 e 2029.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Petrobras

pré-sal

Etapa 4

licença prévia
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

CAPACITAÇÃO

Workshop aborda gestão de riscos psicossociais no Grupo Liberal

A atividade integrou ações internas de atualização sobre normas regulamentadoras e práticas de gestão relacionadas ao bem-estar corporativo

02.12.25 18h20

diplomacia

Trump diz que teve 'boa conversa' com Lula sobre comércio e sanções contra o Brasil

"Sabem, gosto dele", disse Trump, sem acrescentar detalhes sobre a conversa

02.12.25 18h01

resposta

Lula diz que conseguiram criar pecha nas pessoas da Petrobras dizendo que tinha corrupção

O presidente rebateu as acusações de corrupção na Refinaria Abreu e Lima (RNEST), que foi alvo da Operação Lava Jato

02.12.25 17h16

investigação

Ministério Público recorre para restabelecer prisão de Vorcaro e TRF-1 marca julgamento do caso

Vorcaro foi preso na noite do dia 17 de novembro, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando se preparava para embarcar em um jato particular para Dubai, segundo ele

02.12.25 17h02

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Belém integra primeira fase do 'Gás do Povo' com gás gratuito a famílias

Programa estreia em 10 capitais e deve beneficiar 15 milhões de lares até 2026

19.11.25 19h43

Economia

Pressão do Mercado: Grupo Mateus contrata nova auditoria após erro bilionário em estoque

Rede revelou descoberta de R$ 1,1 bilhão em erros na contabilidade de estoques

26.11.25 20h43

gás

Famílias de Belém cadastradas em programa social podem fazer recarga gratuita de gás de cozinha

A retirada da recarga gratuita passa a ser feita diretamente nas revendas credenciadas

24.11.25 17h34

Concurso

Concurso da Caixa: veja as vagas no Pará com salários de até R$ 16,4 mil

As inscrições vão de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025, pelo site da Fundação Cesgranrio. A taxa é de R$ 68

27.11.25 13h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda