Petrobras envia ao Ibama informações para perfurar mais 3 poços na Margem Equatorial

A Petrobras informou que enviou ao Ibama as informações solicitadas para obtenção da autorização para perfuração de mais três poços no bloco FZA-M-59, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, dentro do processo já iniciado de licenciamento da campanha.

Veja mais

"Esses três poços já estavam no escopo do licenciamento do bloco FZA-M-59", explicou a estatal ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A campanha no bloco FZA-M-59 foi iniciada pelo poço de Morpho, em outubro do ano passado, e interrompida em 4 de janeiro, devido ao vazamento de um fluido biodegradável no bloco da Margem Equatorial. A operação foi retomada em meados de março.

Segundo informou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, a exploração do poço de Morpho deve ser finalizada um mês e meio após o previsto inicialmente, em meados de junho deste ano.