Petrobras anuncia nova queda nos preços do querosene de aviação; redução será de 0,84%

Foi anunciada nesta quarta-feira pela Petrobras mais uma queda nos preços do querosene de aviação (QAV). Dessa vez, a redução nos valores de venda do combustível para as distribuidoras será de 0,84% - medida que começa a valer a partir do próximo sábado (1º). As informações são da Agência Brasil.

Esta é a terceira redução no preço do querosene de aviação anunciada pela Petrobras desde agosto. O primeiro recuo foi de 2,6%. No mês seguinte, houve uma nova queda de 10,4%.

VEJA MAIS

Segundo a estatal, os preços de venda do QAV da Petrobras para as companhias distribuidoras buscam equilíbrio com o mercado internacional. “E acompanham as variações do valor do produto e da taxa de câmbio, para cima e para baixo, com reajustes aplicados em base mensal, mitigando a volatilidade diária das cotações internacionais e do câmbio”, afirma a empresa.

“Importante ressaltar que o mercado brasileiro é aberto à livre concorrência e não existem restrições legais, regulatórias ou logísticas para que outras empresas atuem como produtores ou importadores de QAV”, completou a estatal.