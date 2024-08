Pesquisa aponta que brasileiros consideram impostos sobre cerveja altos demais

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva sobre a tributação da cerveja mostrou que 7 em cada 10 brasileiros consideram impostos sobre a bebida altos demais. Para 70% o aumento do imposto sobre a bebida pelo governo prejudica o lazer e os momentos de confraternização dos brasileiros.

Segundo a pesquisa, oito em cada 10 pessoas acham que os mais ricos vão poder pagar pela cerveja mais cara, mas os mais pobres não.

Os resultados da pesquisa destacam a importância da cerveja para a cultura e economia do país. Para 85% dos entrevistados, compartilhar uma cerveja com amigos é uma parte essencial da cultura nacional, e 93% são consumidores regulares. Além disso, 88% afirmam que a cerveja é a bebida mais comum em eventos sociais, e 77% acreditam que o ato de beber com amigos é melhor para a saúde mental do que passar tempo em redes sociais.

Atualmente, o país conta com mais de 60 mil marcas de cerveja registradas e 1.847 cervejarias operando em 771 municípios. O setor gera 2,5 milhões de empregos diretos e indiretos e a indústria contribui com R$ 27 bilhões em salários e mais de R$ 50 bilhões em impostos anualmente.

Imposto do Pecado

A reforma tributária introduz o imposto seletivo, ou "imposto do pecado", que tem como objetivo aumentar a carga tributária sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Este imposto afetará especialmente as bebidas alcoólicas, como a cerveja, que serão taxadas de acordo com a quantidade de álcool que contêm.

*Iury Costa, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia