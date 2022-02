Pescadores e empresas pesqueiras denunciam captura ilegal do peixe pargo

O peixe pargo tem sido alvo de pesca ilegal, feita por pessoas sem licença e no período do defeso da espécie, que iniciou em 15 de dezembro de 2021 e vai até 30 de abril deste ano. É o que afirma um documento produzido por representantes da categoria de pescadores e empresas de Belém que capturam o peixe no município de Bragança. Os profissionais denunciam que, embora existam atualmente 148 licenças para a pesca profissional no Brasil, mais de 400 embarcações estão praticando a modalidade de maneira clandestina. O documento foi enviado para o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), de acordo com os organizadores do ato institucional.

“Somos sabedores que diversas embarcações continuam operando na captura da espécie pargo, modalidade esta, que está período de defeso desde o dia 15 de dezembro até 30 de abril. E que as referidas embarcações, além de não possuírem Autorização para Pesca do Pargo, deslocam-se ao pesqueiro com objetivo de captura das espécies denominadas peixe preto, quando na verdade, continuam a pesca da espécie em defeso, pargo, prejudicando desta forma a reprodução da espécie referida, o que concorre para um crime ambiental. Além de utilizarem apetrecho proibido para a pesa do peixe preto, que são as ‘bicicletas de borda’, autorizadas para pesca do pargo”, afirma a solicitação dos produtores.

Portos clandestinos

O documento informa ainda que as embarcações que estão atuando na pesca proibida utilizam-se de portos clandestinos para descarga do pescado, portos estes localizados na cidade paraense de Bacuriteua, e nos municípios de Carutapera e Turiaçú, no Maranhão. “Solicitamos atenção mais efetiva neste período de defeso, em que somos sabedores que as referidas embarcações permanecem a praticar a captura da espécie em referência, estando duplamente irregulares, seja pelo não Registro de Pesca e pela pesca neste período de suspensão da atividade, comprometendo assim o próximo calendário”, cobram os representantes da categoria.

Por fim, o documento elenca as solicitações dos pescadores e empresas: fiscalização mais rigorosa às embarcações irregulares, com relação ao Registro de Pescador Profissional (RGP); fiscalização na época do defeso; reavaliação do esforço de pesca, no que diz respeito ao pargo; exclusão em definitivo das embarcações clandestinas que operam na captura do peixe.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) foi acionado pela reportagem, mas não enviou as respostas até o fechamento desta edição. Já o Ibama atribuiu a responsabilidade das questões às secretarias estadual e municipais de Meio Ambiente do Pará, por tratar de uma reclamação em âmbito regional. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), por sua vez, afirmou que “a licença é emitida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e cabe ao órgão, prioritariamente, a fiscalização”. A Semas informa ainda que atua neste tipo de ação quando é solicitado o apoio pelo órgão competente ou em fiscalizações integradas.