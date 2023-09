Confira o preço das passagens intermunicipais para este feriado da Independência

No Pará, o custo do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros ficou 9,05% mais caro em relação ao mesmo período do ano passado. A informação é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese Pará). O último reajuste autorizado pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (Arcon), foi em maio deste ano.

Conforme o Dieese, os preços das passagens de ônibus intermunicipais, incluindo a taxa do terminal, para os principais municípios/balneários paraenses, com viagens para este feriado prolongado de 7 de Setembro, Dia Independência, são os seguintes: Abaetetuba (R$ 34,50); Barcarena (R$ 25,00); Bragança (R$ 72,00); Cametá (R$ 86,00, incluso a travessia); Capanema (R$ 54,00); Castanhal (R$ 20,00); Colares (R$ 30,00); Marudá (R$ 43,00).

Para Marabá (R$ 166,00); Salinópolis (R$ 72,00); São Caetano de Odivelas (R$ 32,00); Tucuruí (R$ 146,40); e Vigia ( R$ 26,50).

Veja as tarifas para Mosqueiro

Conforme o levantamento do Dieese, no caso específico da Linha Urbana para Mosqueiro (gerenciada pela Prefeitura de Belém), as passagens mantiveram os valores em relação ao mesmo período do ano passado e estão a R$ 6,40. “Ainda é menor que o valor cobrado pelo mesmo itinerário operado por cooperativas no transporte de passageiros para a ilha com o custo de R$ 13,00”, informa o Departamento Intersindical.

Ainda de acordo com a pesquisa, os valores cobrados a partir do Terminal Rodoviário de Belém podem alcançar cerca de R$ 260,00 para São Luís/MA; e R$ 405,00 para Brasília/DF; Fortaleza (R$ 490,00) e para São Paulo (R$ 560,0) e para o Rio de Janeiro (R$ 720,00).

O último reajuste autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestre nas passagens interestaduais foi de 25,12%, em 18 de fevereiro do ano passado. O Dieese observa que é possível encontrar promoções.