Parlamento Europeu aprova medida que pode travar acordo entre UE e Mercosul

O Parlamento Europeu aprovou nesta quarta-feira (21) o envio do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul para o tribunal superior do bloco. A decisão pode atrasar o processo de ratificação em até dois anos e, segundo analistas, coloca em risco a viabilização do pacto.

O acordo foi assinado no último sábado (17) e é considerado o maior tratado comercial já firmado pela União Europeia. Do lado sul-americano, participam os países do Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Apesar da assinatura, o tratado ainda depende de uma série de etapas formais para entrar em vigor, incluindo a aprovação das instâncias legislativas e jurídicas do bloco europeu. Com a decisão do Parlamento Europeu, o texto será submetido à análise judicial, o que tende a prolongar o cronograma inicialmente previsto.

O acordo prevê a redução de tarifas e o aumento do comércio entre os dois blocos, abrangendo setores como agricultura, indústria e serviços. No entanto, o processo enfrenta resistências internas na Europa, especialmente relacionadas a questões ambientais, regulatórias e de proteção a produtores locais.