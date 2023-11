Parceria entre Airbnb e Governo do Pará pretende ampliar hospedagem para a COP 30 em Belém

O Governo do Pará formalizou, em parceria com a plataforma Airbnb, uma iniciativa para ampliar a oferta de hospedagem em Belém durante a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas - COP 30, prevista para novembro de 2025. O acordo foi anunciado nesta segunda-feira (20), destacando a hospitalidade tradicional do povo paraense como um atrativo para cerca de 70 mil visitantes esperados no evento.

O governador Helder Barbalho ressaltou a vocação acolhedora do povo paraense e a importância da parceria para impulsionar essa característica durante a COP 30. Ele destacou que a iniciativa visa deixar legados, desde a modernização da infraestrutura até oportunidades de negócios e geração de renda extra para a população.

Além de ampliar a oferta de hospedagens, a parceria também visa qualificar as pessoas interessadas em receber visitantes, oferecendo orientações para proporcionar uma experiência positiva aos turistas. O governador destacou que essa ação consolida o apoio ao setor turístico e representa uma oportunidade para a atividade turística no estado.

Plataforma quer ser mais conhecida no Pará

A diretora de Políticas Públicas e Assuntos Governamentais do Airbnb na América Latina, Flávia Marques Matos, ressaltou o desafio de tornar o serviço mais conhecido para a população paraense, destacando a possibilidade de geração de renda extra. Ela enfatizou os esforços de comunicação para familiarizar a população com a plataforma. “É essa possibilidade que a gente gostaria de oferecer. A gente quer familiarizar, e vamos fazer esforços de comunicação. Toda a população tem a possibilidade de ofertar as suas residências, as suas acomodações, para poder fazer parte e ser impactada direta e economicamente”, frisou Flávia Matos.

Para garantir a hospedagem durante a COP 30, o governo paraense está em diálogo com outras plataformas e fornecedores na área de serviços online e comunitário. O objetivo é oferecer uma variedade de opções, desde leitos particulares a redes de hotéis, motéis e outros serviços de hospedagem.

O governador Helder Barbalho explicou que a articulação para sediar a COP 30 inclui estudos técnicos para atender às diferentes necessidades de hospedagem, desde opções simples até sofisticadas para receber chefes de Estado. “Por isso, estamos buscando soluções, desde investimentos para requalificação, para reformular as operações atuais da rede hoteleira, estimular novas operações para ampliar as ofertas de quarto e identificar os perfis da demanda hoteleira, seja em Belém ou no raio de 50 quilômetros por meio rodoviário ou até 30 minutos por meio aeroviário”, disse o governador.