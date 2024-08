Paraenses marcam presença no 23º Fórum Empresarial do LIDE no Rio de Janeiro

De hoje (15) até sábado (17), o Hotel Fairmont, em Copacabana, no Rio de Janeiro, será o epicentro de discussões de alto nível no 23º Fórum Empresarial LIDE. O evento, considerado o mais significativo entre líderes empresariais e autoridades públicas do Brasil, reunirá mais de 300 figuras proeminentes para debater temas como segurança jurídica, mineração, óleo e gás, inovação tecnológica e transição energética.

Dentre os destaques do evento, está a confirmação das participações de nomes de peso como o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o governador do Pará, Helder Barbalho, o ex-governador de São Paulo e fundador do LIDE, João Doria, e o ex-presidente da Shell Brasil, Cristiano Pinto da Costa. Além deles, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o empresário Eike Batista também deverão estar presentes.

O evento contará com debates sobre institucionalidade, democracia e segurança jurídica, seguidos por uma sessão focada no desenvolvimento regional e geração de emprego e renda. Outras discussões importantes incluirão os novos desafios no campo da mineração e energia, o impacto da transição energética na qualidade de vida nas cidades e os caminhos da inovação e inteligência artificial.

O LIDE Pará marcará presença, sendo representado pelo presidente Ronaldo Maiorana Jr. e pelo CEO Gustavo Freitas. Para Freitas, a presença do LIDE Pará é um reflexo do crescente papel do estado na economia nacional e na construção de parcerias estratégicas. Os representantes paraenses participarão das discussões e buscarão fortalecer laços com outros líderes empresariais e autoridades presentes.

Mais de 300 líderes empresariais são esperados. A ab23ertura do Fórum acontece na noite desta quinta, com um talk show com apresentação do fundador do Blue Note Jazz Corp, Luiz Calainho, e show de Toni Garrido, ex-vocalista do grupo Cidade Negra. A conclusão do evento tem Luiz Fernando Furlan, Chairman do LIDE, João Doria Neto, presidente do LIDE, e João Doria, Co-chairman do LIDE. *com informações divulgadas pelo LIDE